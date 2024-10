Wanda Nara conferma il ritorno con Icardi: "Non è successo nulla di imperdonabile"

Wanda Nara e Mauro Icardi sono tornati insieme. Di recente il giocatore è volato in Argentina, dove Wanda è tornata a vivere con i figli, e ha postato diverse foto con la Nara, lasciando intuire una riconciliazione. La conferma è poi arrivata dall'imprenditrice ai microfoni del programma tv LAM: "Va molto bene con Mauro, siamo una famiglia. I miei figli sono in vacanza e io sono con la mia figlia più piccola che mi ha accompagnato al lavoro - ha detto Wanda - Nell'intervista in tv ho detto che ero sola, perché Mauro è in Turchia ed è la verità. Viene ad accompagnarmi quando è qui e abbiamo un ottimo rapporto. Dalla mia vita privata, visto che sono così instabile, ho imparato che finché le cose non migliorano preferisco tenerle un po’ per me".

Wanda Nara e Mauro Icardi sono tornati insieme "Quando c'è una famiglia, e l'ho sempre detto anche se quando sei famoso sei sempre esposto, combatterò fino alla fine. L'ho fatto anche nel mio precedente matrimonio. A volte le cose ti vanno bene, a volte le cose vanno male, ma non è successo nulla di imperdonabile tra noi", ha spiegato Wanda Nara per poi aggiungere: "C'è tanto amore, ci sono tante bugie che ovviamente non aiutano il rapporto, come tante sciocchezze che circolano e ci colpiscono, ma lui sa benissimo come sono io, io so com'è lui. L'amore e la famiglia sono intatte".

Perché Wanda e Icardi non si seguono su Instagram Wanda Nara ha inoltre rivelato perché lei e Mauro Icardi non si seguono su Instagram: "Lui non mi seguiva dopo la rottura, mi sono accorta che non ci seguivamo e ho iniziato a seguirlo. Poi ho smesso di seguirlo così nessuno poteva dire niente".

