Icardi e Wanda Nara ci riprovano: "Parlando troppo si dimostra di saperne poco"

Mauro Icardi e Wanda Nara sarebbero tornati insieme. Il condizionale è d'obbligo perché i diretti interessati non hanno ancora fatto chiarezza sulla vicenda e solo qualche giorno fa lei si dichiarava felicemente single in tv. Ora però il calciatore ha postato su Instagram una foto insieme che sembra proprio insinuare una riconciliazione. "Adoro quando la gente dimostra quanto poco sa parlando troppo", ha scritto l'attaccante. Nessun commento da parte dell'imprenditrice.

Mauro Icardi e Wanda Nara sono tornati insieme?

Nei giorni scorsi Mauro Icardi è volato in Argentina e ha soggiornato nella casa di Wanda Nara. I due si sono mostrati in più occasioni insieme. Lo sportivo ha postato diverse immagini di Susy, la nuova cagnolina della moglie, e poi ha condiviso uno scatto intimo, con Wanda in reggiseno, sdraiata sul suo petto. La coppia è convolata a nozze nel 2014 e ha due figlie, Francesca e Isabella.