Wanda Nara, accordo milionario con Maxi Lopez: “Se non avesse avuto Icardi…”

BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Wanda Nara e Maxi Lopez hanno raggiunto un accordo da un milione di dollari dieci anni dopo il loro controverso divorzio . Una rottura, quella tra Wanda e l'ex bomber, tra le altre, di Barcellona e Catania , con tre figli in comune, che fece scalpore soprattutto quando si venne a sapere che Wanda aveva una relazione con Mauro Icardi, all'epoca compagno di squadra di Maxi alla Sampdoria . Nei loro primi anni da ex coppia, Wanda e Maxi furono coinvolti in innumerevoli dissapori che si intensificarono sul tema relativo alla divisione dei beni. Ci sono voluti più di dieci anni per raggiungere un accordo tra le parti per evitare che la situazione continuasse a trascinarsi nel tempo. Lo ha confermato Ana Rosenfeld , l'avvocata di Wanda Nara .

Wanda Nara, accordo con Maxi Lopez. L'avvocata: "

Intervenuta nel corso del programma televisivo argentino 'A la tarde', l'avvocata assicura che Wanda è diventata da anni “un’icona dei media nel chiedere il mantenimento per i suoi tre figli". La svolta però è finalmente arrivata: "In questo momento le parti hanno raggiunto un accordo incredibile grazie alla nuova legge e al nuovo codice, una misura precauzionale che permette il sequestro dei futuri alimenti", sottolinea Ana Rosenfeld. "Il tutto è aggiornato alla realtà economica che una madre vive quotidianamente. Se non ci fosse stato Mauro (Icardi, ndr) che si è preso la responsabilità del pagamento degli alimenti dei bambini... Credimi - sottolinea l'avvocata alla conduttrice del programma tv - Wanda non avrebbe avuto la capacità finanziaria, mese per mese, per il sostentamento dei suoi figli".