Wanda Nara torna bionda e rivela: "Icardi sleale, cosa mi ha fatto"

Dopo aver lasciato Mauro Icardi, Wanda Nara ha fatto quello che fanno tante donne nel bel mezzo di un divorzio: ha cambiato look. L'imprenditrice e soubrette è tornata bionda. "La solita bionda", ha scritto sui social, postando una serie di nuovi scatti in cui il nuovo taglio di capelli, fino alle spalle, è in primo piano. Si è poi tolta qualche sassolino dalla scarpa parlando con alcuni giornalisti della difficile situazione che sta affrontando. "È un po' fastidioso dover sempre rispondere a delle bugie", ha detto Wanda.

Le parole di Wanda Nara sul divorzio da Icardi

"Cerco di non guardare la televisione, perché tutto quello che viene detto è una bugia - ha spiegato Wanda Nara - Dalla gravidanza che hanno inventato per me alla stanza di Gesell... È tutto una bugia". Alla domanda sulle presunte intenzioni di Icardi di portare le sue figlie in Turchia, la Nara ha risposto: "Non ho paura di niente... questa possibilità non esiste", ha assicurato. Wanda ha aggiunto: "I miei figli conoscono la realtà ed è l'unica cosa che conta per me. Sento che è il prezzo della fama che devo pagare e lo sto pagando".

Wanda Nara e l'ultimo incontro con Icardi

Riguardo allo scomodo incontro con Icardi, la Nara ha ricordato: "L'unica cosa che dico è che l'avevo avvisato in anticipo. Non doveva essere in quel posto e tanto meno filmarmi. Mi ha filmato, e io ero tranquilla. Quando ho visto che era dentro casa non mi ha dato fastidio, perché è il padre delle mie figlie e lo vedrò per tutta la vita. Mi sembra però sleale che, sapendo che lavoro con la mia immagine, mi ha ripreso in condizioni in cui stavo emotivamente male". E poi ha rivelato: "Gli ho prestato di cuore la mia casa come faccio con il mio ex, Maxi Lopez, quando torna in Argentina. Il prestito è durato fino al 25 e poi mi serve la casa per motivi personali".