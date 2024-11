Icardi, ginocchio ko e stagione finita: cosa ha detto durante la partita del Galatasaray

Stagione finita per Mauro Icardi. L'ex attaccante dell'Inter, oggi in forza al Galatasaray, ha riportato un grave infortunio al ginocchio nel corso della sfida di Europa League con il Tottenham e sarà costretto a rimanere ai box per i prossimi 6 mesi. L'argentino era uscito in barella dal terreno di gioco, senza lasciar presagire nulla di buono. Purtroppo, gli esami strumentali hanno confermato le primissime sensazioni dello staff medico giallorosso.