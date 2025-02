Icardi, regalo da oltre 50mila euro a China Suarez: la reazione di Wanda Nara

Mauro Icardi e China Suarez stanno vivendo giornate molto romantiche in Italia. Dopo aver ufficializzato la loro relazione solo qualche settimana fa e nel pieno del conflitto giudiziario e mediatico che il calciatore ha con Wanda Nara , ora la coppia si trova a Milano per continuare ad alimentare la fiamma della passione. China ha postato sui social un video in cui passeggia per le vie del Quadrilatero della moda e in cui si vede l'ex attaccante dell'Inter che sfoggia un grosso sorriso. I due stanno praticamente mostrando ogni dettaglio della propria quotidianità, non perdendo occasione per urlare al mondo l'amore che provano l'uno nei confronti dell'altro. Indubbiamente una provocazione, o forse vendetta, nei confronti di Wanda, che ha deciso di cambiare le serrature dell'abitazione milanese dove ha vissuto momenti felici con Icardi, costringendo così Mauro e la compagna a stare in albergo. E a quanto pare la soubrette non ha reagito bene neppure alla notizia del regalo lussuoso e assai costoso che Maurito ha fatto alla Suarez.

Il curioso regalo a China Suarez che ricorda Wanda Nara

A Milano Mauro Icardi ha sorpreso la sua nuova compagna con un regalo davvero speciale: un'esclusiva borsa griffata. Ciò che ha attirato maggiormente l'attenzione, però, non è stato il regalo in sé, bensì il significato nascosto dietro questo dettaglio, legato a Wanda Nara. Chi ha seguito la storia tra Icardi e Wanda ricorderà bene che lo sportivo era solito omaggiare l'ex moglie con doni del genere. In più occasioni Wanda ha mostrato le borse di lusso che ha ricevuto in regalo dall'ex marito, sottolineando addirittura che quello era uno dei modi in cui lui la coccolava. Ora la storia sembra ripetersi, ma con una nuova destinataria: China Suarez. Il gesto non è passato inosservato ai follower di Wanda, che hanno subito notato la coincidenza sui social. "Stesso regalo, proprietaria diversa", ha commentato un utente su Instagram, mentre altri hanno sottolineato che questo gesto potrebbe essere l'ennesima provocazione nei confronti della Nara.

La borsa che Icardi ha regalato a China Suarez a Milano

Mauro Icardi ha comprato a China Suarez un'esclusiva borsa di Hermés, un regalo che si distingue per il suo lusso e la sua raffinatezza. Il modello è quello Haut À Courroies , r ealizzato con materiali di altissima qualità, come cuoio e pelli esotiche; la sua produzione è limitata, il che ne aumenta il valore. Il suo costo è di 67.744 euro ma è attualmente in saldo a 58.760 euro. Tra l'altro non sarebbe l'unico regalo di Mauro a China: appena atterrati a Milano, Icardi si sarebbe accorto che il borsone da viaggio della Suarez era rovinato e avrebbe così deciso di comprarle uno nuovo, firmato Louis Vuitton, il cui prezzo si aggira intorno ai duemila euro. A Milano la coppia sta alloggiando in un hotel a cinque stelle e non è mancata una tappa a El Porteno, noto ristorante argentino del capoluogo meneghino dove Icardi si recava spesso con Wanda. Il calciatore non sembra proprio badare a spese per China.

La reazione di Wanda Nara

Wanda Nara è esperta nel rispondere con allusioni sui suoi account social e anche questa volta la sua reazione non è tardata ad arrivare. Dopo che Icardi ha postato uno scatto in cui China tiene tra le mani la sua nuova borsa, Wanda ha condiviso un primo piano della sua Birkin di Hermés burgundy: forse un vecchio regalo di Mauro? La Nara si trova attualmente a Pinamar, città costiera dell'Argentina, insieme al nuovo compagno L-Gante. Dopo una breve rottura i due sono tornati più uniti e innamorati che mai.