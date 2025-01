Icardi a Milano con China, Wanda Nara cambia la serratura: è di nuovo caos

Mauro Icardi è tornato a Milano con China Suarez ma ha ricevuto una brutta sorpresa da parte di Wanda Nara . O almeno così spifferano dall'Argentina. Pare che il giocatore e la sua nuova fiamma siano stati costretti ad alloggiare in un hotel e non in una delle ville di cui dispone l'ex attaccante dell'Inter. "Mauro e China sono in hotel. Wanda ha cambiato tutte le chiavi delle proprietà italiane e ha detto: 'Nessun altro può entrare in queste case'", ha assicurato Lucas Bertero nel programma tv argentino Mañanísima. "In quelle case Wanda ha gli armadi pieni di borse", ha aggiunto, facendo riferimento alla preziosa e costosa collezione della Nara. Svariati modelli di Hermes e Chanel, solo per citarne alcuni. Senza dimenticare la borsa più costosa del mondo che qualche tempo fa Wanda Nara ha sfoggiato allo stadio. Di fronte a questa situazione, Icardi e China avrebbero optato per una sistemazione di lusso in una delle zone più esclusive del capoluogo lombardo.

Mauro Icardi a Milano: il costoso regalo per China Suarez

Nonostante i problemi con Wanda Nara, Mauro Icardi e China Suarez sembrano sempre più affiatati e complici e hanno condiviso sui social diversi momenti del loro viaggio milanese. La coppia si è concessa un po' di shopping e il calciatore non ha esitato a fare un regalo importante alla sua dolce metà. Pare un borsone da viaggio di Louis Vuitton, il cui prezzo si aggira intorno ai duemila euro. Un modello molto simile a quello che possiede Wanda che, com'è noto, ama gli accessori lussuosi. Intanto l'avvocato di Icardi ha rivelato ai giornalisti di Buenos Aires che Wanda impedirebbe all'ex marito di vedere le figlie Francesca e Isabella: le bambine non avrebbero contatti con il padre da settimane. "Mauro non vede le sue figlie da più di 25 giorni perché la signora Wanda Nara lo nega. Non risponde alle sue chiamate, non risponde ai suoi WhatsApp", ha detto il legale Romero Victorica. L'ex coppia non ha ancora trovato un accordo sulla separazione.

Perché Mauro Icardi è tornato a Milano

Lara Piro, l'altro avvocato di Mauro Icardi, ha rivelato alla trasmissione LAM il vero motivo del viaggio del calciatore a Milano: "È andato in Italia solo per una questione giudiziaria. Il divorzio è stato chiesto in Italia e un giudice ha convocato Mauro per andare a testimoniare. Non sta cercando una squadra, è più fermo che mai al Galatasaray". Dunque, una chiara smentita delle recenti voci che vedevano Icardi in cerca di un ingaggio italiano dopo le presunte pressioni di China Suarez che, secondo qualcuno, non vorrebbe traslocare in Turchia.