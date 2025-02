Wanda Nara, altro dramma: il fidanzato L-Gante in ospedale dopo un brutto incidente

Spavento per Wanda Nara: il fidanzato L-Gante è stato ricoverato d'urgenza in ospedale dopo una brutta caduta dal quad. Il rapper 24enne si stava godendo una giornata di relax sulla spiaggia di Pinamar con la compagna e le sue figlie Francesca e Isabella, nate dal rapporto con Mauro Icardi, quando ha rischiato grosso. A causa di una mossa sbagliata L-Gante ha perso il controllo del mezzo ed è caduto. Non riusciva più ad alzarsi. Subito è stato soccorso da chi di dovere ed è stato trasportato nella struttura più vicina. Per fortuna nulla di grave ma solo una clavicola rotta e tanta paura. Wanda ha condiviso alcune immagini del compagno in ospedale: "Forza amore mio", ha scritto la Nara. L-Gante è già tornato a casa ma dovrà indossare un tutore nelle prossime settimane.