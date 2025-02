"Wanda Nara e Maxi Lopez hanno denunciato Icardi", nuovo scandalo in Argentina

La guerra tra Wanda Nara e Mauro Icardi si aggiunge di un nuovo scandaloso episodio e, questa volta, coinvolge uno dei figli che l'imprenditrice ha avuto con Maxi Lopez . Nel programma argentino LAM è stato riferito che uno dei tre ragazzi sarebbe stato vittima di aggressioni da parte del calciatore del Galatasaray quando viveva con loro. A quanto pare l'ex coppia sarebbe stata convocata dalla scuola dei loro figli a causa del comportamento strano di uno dei tre. Senza fare nomi il conduttore Angel de Brito ha rivelato: "Il ragazzino ha confessato di essere stato colpito più volte alla testa . Quando è entrato a scuola si è dovuto sottoporre a diversi test psicologici e lui era molto angosciato". Ad aggiungere ulteriori dettagli Yanina Latorre, giornalista da sempre molto informata sulle vicende di casa Icardi: "Hanno cominciato a vedere il ragazzo triste. Lo hanno visto un po' ritirato, che non rendeva a scuola e hanno iniziato ad avere incontri con gli psicologi educativi. Non ha iniziato parlando male di Mauro. Ha detto che era un brav'uomo, che dava loro tutto, che li sosteneva, ma che ogni tanto lo sfidava. Ha parlato di 'colpirlo in testa'. E che era molto colpito da tutto quello che stava succedendo". L'istituto scolastico starebbe ora facendo ulteriori verifiche sulla faccenda mentre Wanda e Maxi, che hanno ritrovato da tempo serenità e armonia, sarebbero pronti ad unire le forze contro Icardi. Lopez non ha mai ritrovato un rapporto con Mauro dopo il divorzio dalla Nara.

Wanda Nara e Mauro Icardi: una guerra senza fine

La notizia di questa nuova denuncia non è stata confermata dai diretti interessati ma sarebbe solo l'ultima di una lunga serie. "Almeno dieci denunce e più di quattordici misure cautelari sono già state accumulate presso il tribunale penale di Tigre e della città di Buenos Aires", ha spiegato qualche tempo fa il quotidiano La Nacion, che ha precisato che tutto sarebbe iniziato a fine novembre 2024 con la denuncia da parte della Nara contro il calciatore per violenza psicologica ed economica. Denuncia alla quale le autorità argentine avrebbero risposto allontanando Icardi dalla villa di Wanda Nara. Pochi giorni dopo sarebbe arrivata la seconda denuncia da parte di Nara per minacce e detenzione di armi sempre a carico di Icardi. A seguito di ciò, le autorità avrebbero imposto il divieto di avvicinamento al calciatore. A queste due si sarebbero aggiunte le denunce a China Suarez e alla tata delle figlie, Silvia Lucero, assunta da Icardi. A quest'ultimo il tribunale di Buenos Aires avrebbe imposto la cancellazione di chat, foto e video privati di Wanda e l'obbligo di non condividere sui social network le foto delle figlie. Per contro Icardi avrebbe presentato "denunce per impedimento ai contatti, molestie e diffusione di materiale privato, oltre a chiedere la revisione di presunte accuse false". L'attaccante avrebbe inoltre denunciato Wanda per rapimento di minori e per infedeltà durante gli anni del matrimonio.