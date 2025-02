"Icardi denuncia Wanda Nara per tradimento, 5 ore in tribunale a Milano". Cosa rischia ora lei

Ancora un colpo di scena nella discussa separazione tra Mauro Icardi e Wanda Nara . Stando a quanto rivelano i media argentini, durante la recente visita a Milano insieme alla nuova fidanzata China Suarez, il calciatore avrebbe denunciato l'ex moglie di adulterio . Il giocatore avrebbe incontrato in Italia un consulente legale di fiducia e avrebbe così agito legalmente contro Wanda con l'intento di dimostrare di essere stato tradito durante il matrimonio. Una mossa importante, che potrebbe avere ripercussione sui beni dell'ex coppia e sull'assegno di mantenimento. "Mauro ha denunciato Wanda Nara in Italia per presunta infedeltà con Keita Baldé nella casa di Milano che condividevano", ha raccontato il giornalista Luis Bremer nel programma tv A la tarde. "Mauro vuole dimostrare che Wanda è stata infedele. In tribunale ha portato chat e video, è stato lì per cinque ore", ha aggiunto. Icardi sarebbe dunque pronto a seguire le orme di Totti e Ilary , che si accusano a vicenda di tradimento e nella loro causa di separazione hanno scelto la formula con addebito. In questo modo la fine del matrimonio può essere addebitata al coniuge fedifrago che perderà, di conseguenza, l’assegno di mantenimento e altri diritti. Oltre a giustificare l’addebito nella separazione, il tradimento può motivare, in particolari casi, una richiesta di risarcimento. Ciò si verifica quando l’infedeltà provoca una forte sofferenza morale nel coniuge tradito e una profonda lesione della sua dignità.

Wanda Nara ha tradito Mauro Icardi durante il matrimonio?

La battaglia tra Icardi e Wanda non è solo in Italia ma anche in Argentina, dove si starebbe faticando ad arrivare ad una decisione definitiva. Secondo quanto riferito dalla stampa sudamericana, gli ex coniugi avrebbero inondato i giudici di denunce e querele rendendo difficile la risoluzione del caso che riguarda l'affidamento delle figlie, Francesca e Isabella, e il mantenimento . "Almeno dieci denunce e più di quattordici misure cautelari sono già state accumulate presso il tribunale penale di Tigre e della città di Buenos Aires", ha spiegato il quotidiano La Nacion, che ha precisato che tutto sarebbe iniziato a fine novembre 2024 con la denuncia da parte della Nara contro il calciatore per violenza psicologica ed economica. Denuncia alla quale le autorità argentine avrebbero risposto allontanando Icardi dalla villa di Wanda. Pochi giorni dopo sarebbe arrivata la seconda denuncia da parte di Nara per minacce e detenzione di armi sempre a carico di Icardi. A seguito di ciò, le autorità avrebbero imposto il divieto di avvicinamento al calciatore. A queste due si sarebbero aggiunte le denunce a China Suarez e alla tata delle figlie, Silvia Lucero, assunta da Icardi. A quest'ultimo il tribunale di Buenos Aires avrebbe imposto la cancellazione di chat, foto e video privati di Wanda e l'obbligo di non condividere sui social network le foto delle figlie. Per contro Icardi avrebbe presentato "denunce per impedimento ai contatti, molestie e diffusione di materiale privato, oltre a chiedere la revisione di presunte accuse false".

L'assegno di mantenimento che Wanda Nara chiede a Icardi

Ovviamente non manca l'aspetto economico nella separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Nelle scorse settimane lei ha accusato l'ex marito di non pagare gli alimenti destinati alle figlie ma il diretto interessato ha respinto ogni accusa. La stampa argentina ha chiarito, però, che in tribunale è aperto proprio un fascicolo inerente all'assegno di mantenimento: "Wanda Nara pretende da Icardi un assegno di mantenimento mensile di 50.000 dollari, cifra che al momento è oggetto di contesa in tribunale". Al centro della disputa, infine, ci sono anche i beni di proprietà della coppia, in particolare le auto di lusso, dal valore di svariati milioni di euro. All'ultima presunta denuncia di Icardi, Wanda non ha ancora replicato anche se in passato ha più volte dichiarato che il primo a tradire e a rovinare il matrimonio sarebbe stato proprio Maurito che nel 2021 avrebbe avuto una tresca con l'attuale compagna China Suarez.