Icardi e Wanda, scoppia la lite per le auto di lusso: quali sono e quanto costano

Lo scontro tra Wanda Nara e Mauro Icardi sembra non avere fine. Dopo la denuncia della soubrette e la lotta per figlie, sono emerse nuove registrazioni che rivelano la tesa disputa tra il calciatore e l'ex moglie a causa di una collezione di auto di lusso, acquisita durante i loro dieci anni di matrimonio. Veicoli di alta gamma ai quali nessuno dei due vuole rinunciare. Tra questi figura una Rolls Royce Boat Tail, che l'ex coppia ha lasciato in Italia e di cui ne esistono solo tre modelli in tutto il mondo. Gli altri due sarebbero nelle mani di Donald Trump e Kim Kardashian. Questa vettura, come suggerisce il nome, si ispira alla silhouette di una barca: è lunga 5,7 metri, è decappottabile e ha un valore di 26 milioni di euro. In passato l'ex coppia ha acquistato - per 2.6 milioni di euro - anche una Lexus LC 500. A quanto pare questo veicolo sarebbe stato modificato su richiesta del calciatore, pertanto il suo valore è aumentato grazie alle nuove attrezzature. Un veicolo ibrido dotato di un motore V8 da 5,0 litri. Pure questa auto pare sia rimasta nel nostro Paese.