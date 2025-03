Dall'Argentina: "Problemi economici per la famiglia di Wanda Nara dopo la separazione da Icardi"

Wanda Nara e Mauro Icardi si sono lasciati malissimo. Al punto che ora stanno combattendo una dura battaglia legale con al centro le loro figlie, Francesca e Isabella. A quanto pare le bambine non sono le uniche ad essere colpite da questa situazione. C'è un'altra persona e sarebbe la madre dell'imprenditrice e soubrette, Nora Colosimo . Il giornalista Angie Balbani ha lanciato la bomba nel programma di gossip argentino El Trece: "La famiglia Nara inizierà a notare il declino economico. Perché? Perché ho già iniziato a ricevere chat in cui chiedono scambi per alcune cose". Stando a quanto spifferato dall'uomo, Nora avrebbe avuto bisogno di alcune riparazioni nella sua casa e per questo motivo si sarebbe rivolta a uno specialista. "Sembra che abbiano bisogno di cose per la casa. Stanno chiedendo, tramite un architetto, se possono dare a Nora un paio di tende e un po' di altre cose". Il paparazzo Matias Vasquez ha poi aggiunto un'osservazione piuttosto feroce sulla madre di Wanda Nara: "Non conosciamo Nora perché non parla con nessuno, ma è famosa perché la si vede sempre andare a far festa nei locali con hamburger e Coca-Cola ".

Il rapporto tra la madre di Wanda Nara e Mauro Icardi

Non è la prima volta che viene tirato in ballo il nome di Nora Colosimo. Già nel 2022, nel bel mezzo della prima crisi tra Wanda Nara e Mauro Icardi, pare che la donna abbia fatto il possibile per far riconciliare la figlia con l'ex marito, per non perdere la sua vita agiata. "La Colosimo è molto legata al genero e teme che la figlia possa scegliere L-Gante e compromettere il suo futuro" - avevano detto alla tv argentina - "Nora ha paura di perdere la vita agiata e lussuosa che conduce oggi e non vuole andare di certo a vivere a General Rodriguez (cittadina dove vive il rapper)".nei loro continui spostamenti: è una nonna molto presente e affettuosa per i suoi cinque nipoti. Dopo la rottura tra la showgirl e il calciatore è tornata a vivere a Buenos Aires con la figlia. Nonostante tutto, la Colosimo non ha avrebbe mai nascosto i problemi tra Wanda e Mauro agli altri familiari e più volte avrebbe parlato di untra i due.