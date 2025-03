Wanda Nara operata, la lotta contro la leucemia continua  

Tra il burrascoso divorzio con Mauro Icardi e la relazione tira e molla con L-Gante , in molti hanno dimenticato che Wanda Nara continua a lottare contro la leucemia . Malattia che ha scoperto due anni fa e che dovrà affrontare ancora per molti anni. Di recente la soubrette 38enne è stata operata e qualcuno ha messo in dubbio le sue condizioni di salute. Stanca delle fake news Wanda ha condiviso sui social delle storie piuttosto chiare che non lasciano spazio ai dubbi. Ha postato la foto di numerose provette per il sangue e ironicamente ha scritto: "È vero, non ho la leucemia. Mi piace farmi prelevare il sangue ogni volta e farmi curare nel miglior centro che cura la mia malattia. La cosa buona è che anche i dottori credono nella mia bugia". La Nara ha poi condiviso un selfie in cui si possono notare delle bende attorno al seno: "Per quanto riguarda quello che tutti hanno detto del mio intervento... è stato medico! Ha portato a un intervento estetico che desideravo fare da molto tempo e che avevo rimandato", ha rivelato.

Wanda Nara malata: è stata operata

Prima dell'intervento pubblico di Wanda Nara, il suo avvocato, Matías Payarola, aveva spiegato alla stampa argentina: "Aveva un problema di salute correlato al trattamento a cui si stava sottoponendo (per la leucemia). Ha dovuto sottoporsi a esami pre-operatori urgenti pochi minuti prima dell'operazione perché non era programmata o programmata". Qualcuno aveva infatti parlato di liposuzione ma Wanda ha categoricamente smentito. Ha dovuto subire un intervento per un problema legato alla malattia e poi i medici ne hanno approfittato anche per ridurre il seno della Nara visto che, a quanto pare, aveva una protesi gonfia.

Wanda Nara: "Separata da Icardi, non divorziata"

In una successiva storia Instagram, Wanda Nara ha smentito anche le numerose voci di infedeltà emerse nell'ultimo periodo e chiarito che con Mauro Icardi è legalmente separata ma non ancora divorziata (come invece ha lasciato intendere il calciatore in uno sfogo social). "Le altre storie di infedeltà sono emerse quando mi sono separata da qualcuno che mi era stato infedele e non voleva porre fine alla relazione", ha scritto. E ha aggiunto: "Ho attraversato periodi da sola in cui facevo quello che volevo. Rendendo chiaro a tutti che ero SEPARATA. Proprio come lo siamo ora. SEPARATI, NON DIVORZIATI".