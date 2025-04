Wanda Nara torna a parlare di Icardi: "Sta attraversando un momento difficile"  

Wanda Nara è tornata a parlare di Mauro Icardi . Lo ha fatto fuori il Tribunale di Buenos Aires dove si è recata per testimoniare in merito alla denuncia contro l'ex marito per presunti maltrattamenti a uno dei tre figli che la soubrette ha avuto da Maxi Lopez . Nonostante il clamore mediatico e legale, Wanda è apparsa calma: "Sono molto calma", ha ripetuto più volte. Una delle domande più ricorrenti dei giornalisti presenti è stata quella su Lara Piro, l'avvocato di Icardi, che nei giorni scorsi ha definito l'imprenditrice una "cattiva donna". Wanda ha replicato con fermezza: "L'ho presa male. Il suo cliente ha avuto una relazione con me per 12 anni e trovo irrispettoso parlare in quel modo della madre delle sue figlie". In merito alla possibilità di ripristinare un legame tra le piccole Isabel e Francesca e il padre ha assicurato: "Ci stiamo lavorando. Martedì ho dedicato cinque ore del mio tempo a questo, ho lasciato il lavoro per questo. Perché è la mia priorità. So che è importante per le ragazze". Wanda ha parlato anche della sua salute: "A Fundaleu, la prima cosa che mi chiedono è che questo finisca", ha affermato, riferendosi alle sue cure per la leucemia . "Sono venuta qui oggi perché sto sostenendo una denuncia che, come madre, devo sostenere", ha detto.

Le ultime parole di Wanda Nara su Mauro Icardi

Ai giornalisti che l'hanno intercettata fuori la Procura Wanda Nara ha ribadito che la sua forza trainante rimane la famiglia. "Il mio punto debole sono i miei figli. Sanno che se mi toccano lì, mi faranno soffrire". E lungi dal reagire con risentimento, ha mostrato una certa empatia per Mauro Icardi, rimasto accanto a lei per oltre un decennio. "Gli auguro il meglio. Spero che riesca a superare questo, che ricostruisca la sua vita, che sia felice. Lo conosco, so che sta attraversando un periodo terribile". E ancora: "Penso che abbia bisogno di un percorso terapeutico, sono stata con Mauro per 12 anni. Nessuno lo conosce meglio di me. Sapevo come si sarebbe evoluto il tutto, lo avevo previsto". Nonostante la denuncia, la Nara ha ammesso che tutti i suoi figli vogliono rivedere Icardi. "I ragazzi vogliono vedere Mauro, nonostante tutto. E io, come loro madre, farò in modo che ciò avvenga nel modo più sicuro per loro e per tutti", ha promesso.

Gli alimenti non pagati e i cani e gatti scomparsi

"Mi sto occupando di ciò che i tribunali non hanno ancora dato ai minori: il cibo, le tasse scolastiche e la previdenza sociale. Questi sono gli obblighi di qualsiasi genitore. Mi occupo di tutto da sola", ha fatto sapere Wanda Nara, che ha confermato ancora una volta che Icardi non sostiene economicamente né a lei né le figlie. "Anche gli animali domestici che avevamo in comune in Europa sono stati abbandonati", ha concluso, riferendosi ai cani e gatti che avevano a Istanbul e che dopo la separazione sono improvvisamente spariti.