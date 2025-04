Wanda Nara ricorda Papa Francesco e svela un segreto: "Ecco cosa ha fatto per me"

Dopo la morte di Papa Francesco, Wanda Nara ha ricordato l'incontro avuto con il Sommo Pontefice e ha rivelato che quell'esperienza l'ha spinta a prendere una decisione importante. La soubrette ha postato un'immagine con il Papa, risalente al 2014. Insieme all'ex marito Mauro Icardi , Wanda aveva partecipato all'evento Uniti per la Pace, organizzato dalla Fondazione PUPI, guidata da Javier Zanetti. L'ex coppia ne aveva approfittato per scattarsi una foto con il Papa. Sebbene all'epoca non avesse fornito dettagli sul significato dell'incontro, ora Wanda ha rivelato i retroscena di quel momento: la gravidanza che stava vivendo era ad alto rischio ed è stato durante quell'incontro che ha chiesto una benedizione speciale per la figlia che portava in grembo, la prima nata dal suo rapporto con Icardi, e per i tre figli avuti con il suo ex compagno, Maxi Lopez. Come ha espresso nel suo emozionante messaggio al Pontefice recentemente scomparso, l'impressione che ne ha ricavato è stata così duratura che ha deciso di onorarlo chiamando la sua bambina Francesca.

Perché la figlia di Wanda Nara e Icardi si chiama Francesca

Francesca Icardi, la prima figlia di Wanda Nara e Mauro Icardi, si chiama così in onore di Papa Bergoglio. A farlo sapere è stata Wanda dopo la morte di Francesco, avvenuta all'età di 88 anni per un ictus. "Hai benedetto la mia gravidanza ad alto rischio, ecco perché Francesca si chiama così. Ti ho anche pregato per i miei figli. Grazie. È stato un onore avere un papa argentino. Riposa in pace Francesco", ha scritto la Nara sui social. A quel tempo la famiglia di Wanda e Icardi si era stabilita a Milano, poiché Mauro giocava nell'Inter e la Nara stava iniziando un nuovo capitolo della sua vita con l'attaccante argentino. L'udienza in Vaticano è stata un'istantanea simbolica di quel periodo: un nuovo amore, un nuovo bambino in arrivo e la benedizione di Papa Francesco in uno dei momenti più speciali della loro relazione. Oggi, quell'immagine accanto al Papa non è più solo un ricordo di famiglia, ma il simbolo di ciò che Francesco ha rappresentato per milioni di persone: vicinanza, fede e umanità. E la Nara, da parte sua, gli ha detto addio ricordandogli che sua figlia porta il suo nome proprio per quella benedizione durante una gestazione difficile.