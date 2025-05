Wanda Nara è tornata in Italia: prima tappa il tribunale, poi Sognando Ballando con le Stelle

Wanda Nara è tornata in Italia, dove mancava ormai da circa un anno. Ora vive in Argentina, dopo aver mollato Mauro Icardi con il quale non ha ancora raggiunto un accordo per il divorzio. L'imprenditrice e soubrette è rientrata nel Belpaese nella serata di lunedì 26 maggio: mercoledì si recherà in tribunale per discutere della battaglia legale contro il suo ex marito. Non è ancora chiaro se i due si ritroveranno faccia a faccia davanti al giudice ma molto probabilmente sì. "Gli avvocati di Mauro in Italia hanno presentato istanza di divorzio per colpa, assegnandola a Wanda, con tutte le prove dell'infedeltà", ha spiegato il legale di Wanda alla stampa argentina, che non si perde neppure un dettaglio della vita della Nara. Tra le prove anche quelle della tresca, confermata dai diretti interessati, tra Wanda Nara e Keita Baldé.

Wanda e Icardi faccia a faccia in tribunale

Secondo la sentenza emessa all'inizio di marzo, il tribunale di Milano ha ritenuto che l'adulterio costituisca motivo di separazione e questo avrebbe fatto pendere la bilancia a favore del giocatore del Galatasaray. "Mauro parteciperà all'udienza di divorzio e incontrerà personalmente Wanda", ha assicurato il giornalista Guido Zaffora che ha aggiunto: "Wanda alloggerà in uno degli appartamenti milanesi che le spettano in base alla divisione dei beni. Icardi invece starà in hotel". Con il giocatore ci sarà l'inseparabile compagna China Suarez: la coppia, archiviata l'udienza, dovrebbe volare a Ibiza per un evento cinematografico legato al lavoro dell'attrice argentina.

Wanda Nara torna in Rai, sarà a Sognando Ballando con le Stelle

Dopo l'incontro in tribunale con il suo ex marito, Wanda Nara tornerà in televisione: sarà una delle ospiti di Sognando Ballando con le Stelle, in onda su Rai 1 venerdì 30 maggio. Wanda è stata invitata da Milly Carlucci dopo che la Nara ha trionfato nel dancing show nel 2023 in coppia con Pasquale La Rocca. La 39enne tornerà dunque a infiammare la pista da ballo con una coreografia tutta nuova. Non è chiaro se approfitterà di questo passaggio in Italia per rilasciare delle interviste televisive. Di sicuro tornerà subito a Buenos Aires, per altri impegni di lavoro.