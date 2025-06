Wanda Nara volta pagina in amore: "Con uno del Mondiale per Club"

Mentre continua la sua battaglia legale con Mauro Icardi, Wanda Nara torna di nuovo al centro del gossip. Questa volta per una confessione inaspettata sulla sua vita privata. La 38enne ha partecipato in collegamento telefonico alla trasmissione argentina Tarde de Tertulia (TDT). Alla domanda diretta sulla sua attuale situazione sentimentale, Wanda ha sorpreso tutti annunciando che c'è qualcuno di nuovo nella sua vita. La conversazione è iniziata tra risate e intimità. Wanda ha affermato di essere single ma non sola: "Quando mi sveglio, ho tonnellate di messaggi WhatsApp", ha risposto scherzosamente quando Gianfranco Odoguardi, uno dei conduttori di TDT, le ha chiesto se stesse frequentando qualcuno. E qui la rivelazione inaspettata: "Sto guardando il Mondiale per Club, ma in modo particolare. Sto parlando con un ragazzo che ci sta giocando . Chi è? Non lo scoprirete mai". Ha aggiunto che si tratta di uno sviluppo recente e non di una relazione formale : per ora si stanno solo scambiando messaggi a distanza anche se lei ha fatto capire che ci sono "buone vibrazioni". Dunque ancora un calciatore nel cuore di Wanda e chissà che non si tratti di qualcuno del Paris Saint-Germain dopo che la Nara è volata a Monaco di Baviera per supportare il club francese alla finale di Champions League. La diretta interessata ha smentito la liaison con Hakimi ma potrebbe trattarsi di qualcun altro. E noi lo scopriremo (forse) solo vivendo...

Wanda Nara e la vita dopo il divorzio

Oltre al tono rilassato della conversazione, Wanda Nara ha riflettuto anche sulla sua vita personale. "Ho concluso una relazione di molti anni, e la verità è che ho un solo problema: ho paura che stare da sola diventi una dipendenza, perché lo adoro". Quando le è stato chiesto cosa le piace di più dell'essere single, ha risposto: "Poter parlare con te da Jujuy (città a Nord dell'Argentina dove ora è in vacanza, ndr) alle 7 del mattino senza che nessuno mi dica: 'Aspetta, lasciami dormire. Mi stai svegliando'. Faccio quello che voglio". E l'elenco dei vantaggi di non avere una relazione è lungo secondo Wanda: "Nessuno mi rompe le palle, nessuno controlla il mio telefono, nessuno mi dice cosa fare, nessuno esprime un'opinione sulle mie decisioni. Se commetto un errore, è un mio problema... Mi sento come se fosse una strada a senso unico e non riesco a immaginarmi con qualcuno ora. Ho dimenticato cosa significhi avere una relazione. Ho anche la sensazione di perdere più di quanto guadagni stando in una relazione".

Wanda Nara tra amici e figli

Nell'ultima intervista Wanda Nara ha parlato anche di ciò che la circonda e della sua libertà quotidiana: "Ho molti amici che pernottano a casa mia. Se fossi in una relazione, il mio ragazzo li abbandonerebbe. Essere in una relazione ti limita molto. Vado in vacanza e non pianifico nulla. Prendo i miei figli e basta . Li ho adattati a me. Inoltre, il mio piano preferito è viaggiare. A volte non preparo nemmeno la valigia; la porto vuota. Arrivo, compro i vestiti e basta". L'imprenditrice, diventata mamma per la prima volta a 20 anni, ha anche riflettuto sulla situazione attuale della sua famiglia. "Ora i miei figli sono cresciuti. Se vogliono, vengono con me. Se non vogliono, stanno a casa con amici o con la mia famiglia. Mi chiamano al telefono e si divertono un mondo. Sono in cinque e stanno sempre insieme. È fantastico. Non aiuta il fatto che ho molti amici single e che casa mia sia un continuo pigiama party", ha ribadito.