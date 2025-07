Wanda Nara esce con il calciatore Ayrton Costa. E l'ex di lui sbotta

Ancora un calciatore nella vita privata di Wanda Nara. Stando a quanto si legge sui magazine in Argentina, l'imprenditrice e soubrette starebbe frequentando Ayrton Costa. Classe 1999, è un difensore del Boca Juniors che un anno fa ha avuto un'esperienza in Europa, ad Anversa. Dunque è lui il giocatore che ha partecipato al Mondiale per club di cui ha parlato Wanda. "Si frequentano, tutto è iniziato quando lui le ha scritto su Instagram", ha rivelato la giornalista Yanina Latorre, che ha assicurato di aver parlato personalmente con la Nara. "Wanda, in questi giorni, ha pubblicato alcune immagini nelle quali si trova in un automobile... una Mustang con una scritta. - è stato rivelato nel programma LAM - Lo stesso veicolo appare sull'account privato di Ayrton, targa inclusa. Abbiamo verificato: è la stessa. E, dettaglio non da poco, hanno lo stesso anello che hanno indossato in questi giorni".