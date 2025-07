Wanda e Icardi, trovato accordo sulle figlie ma le condizioni di lei sono durissime

Nuova udienza in Argentina tra Wanda Nara e Mauro Icardi in merito all'affidamento delle figlie. Dopo mesi segnati da tensioni e molteplici tira e molla, la soubrette e imprenditrice ha preso una decisione che ha sorpreso molti: ha accettato di recarsi regolarmente in Turchia con Francesca e Isabella per riunirle al padre. Ma a delle condizioni ben precise. La notizia è stata diffusa da Yanina Latorre, giornalista argentina da sempre ben informata sulle vicende di casa Nara-Icardi. A quanto pare Wanda e Mauro hanno raggiunto un accordo di massima. La scorsa settimana gli avvocati del calciatore avevano chiesto che le minorenni tornassero al loro "centro di vita a Istanbul". Avevano anche chiesto di poter condividere le vacanze invernali con il padre. Tuttavia, la madre si è opposta, temendo in un non ritorno in Argentina, dove lei ormai è tornata a vivere in pianta stabile dopo oltre un decennio trascorso in Europa.