Wanda Nara torna ad attaccare Icardi e China: "Vogliono distruggermi"  

Tra Wanda Nara e Mauro Icardi è di nuovo bufera. Solo qualche giorno fa la soubrette aveva condiviso sui social dolci parole per il suo ex marito , con il quale sembrava pronta a riconciliarsi. Ora l'ennesimo dietrofront. Tutto è iniziato dopo che Gustavo Méndez, giornalista molto vicino a Icardi e alla sua nuova compagna China Suarez , ha pubblicato un forte messaggio contro Wanda su X (ex Twitter). Il cronista ha dichiarato che è stato Mauro a prendere la decisione di separarsi da Wanda, dicendole "Non ti amo" sulla porta del palazzo Chateau Libertado, dove vive. Indiscrezione che ha fatto arraabbiare la Nara: "Dato che lavora per lui, gli chieda le chat di quel giorno al Chateau. Perché posso fornirle le chat, così come quelle dei miei amici e il contatto di Florencia Mellino (la sua assistente di moda), che mi ha cercato in Calle Libertador quel giorno". Poi si è lasciata andare ad una serie di messaggi in cui attacca senza mezzi termini Icardi e China.

Wanda Nara contro Icardi e China

"Visto che stai parlando con Mau, dovrebbe pagare il mantenimento per 10 mesi, rimuovere i miei tatuaggi perché ha già scontato la pena che mi ha detto. Dovrebbe sbrigarsi con il divorzio e smetterla di tergiversare - ha scritto Wanda Nara - e smettere di spendere soldi per la sua vendetta. Abbiamo visto tutti che è davvero felice, sta facendo il "padre" dei nuovi ragazzi". Ha anche criticato duramente il rapporto di Icardi con il Galatasaray: "Dovrebbe concentrarsi sulla sua carriera, dovrà pagarmi un sacco di soldi", ha assicurato l'imprenditrice, che in passato ha gestito la carriera calcistica dell'attaccante. Riferendosi poi a Icardi e China, Wanda ha detto che "amano esporsi e mettersi in mostra, sfilare e far trapelare foto" oltre a "chiamare i giornalisti 'amici' per caricarle". Ha anche affermato che l'attrice "sta perdendo la sua dignità" con le sue azioni. "Lascia che i suoi figli usino le mie cose, i miei vestiti e i miei effetti personali in Turchia. Ho le prove di tutto", ha sostenuto.

Il rapporto tra le figlie di Wanda e China Suarez

"Wanda, tieni le tue figlie lontane da quella pervertita. Quella ragazza vuole solo distruggere", ha commentato una fan. E la replica della Nara non è tardata ad arrivare: "Non preoccupatevi. I ragazzi sono saggi e hanno sentito a casa il macabro piano che include neonati, bambini e tanta denigrazione verso chiunque metta un prezzo sulla loro dignità". Poi ha rimarcato: "I miei figli hanno già abbastanza da sopportare di dover avere a che fare con una donna che non ameranno mai veramente, e devo instillare in loro il rispetto per una donna che non ha mai rispettato né loro né nessun altro". E ancora una volta ha ribadito che i suoi figli non vogliono avere nulla a che fare con China: "Le mie figlie non ameranno mai qualcuno con valori così bassi. Ci sono persone che non danno priorità ai propri figli, ma amano esporsi, mettersi in mostra e pavoneggiarsi davanti a quelli degli altri".