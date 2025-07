Wanda Nara si difende dopo il video intimo di Icardi: "Non sa più di cosa accusarmi"

Ancora tensione tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Nei giorni scorsi il calciatore ha denunciato l'ex moglie per la diffusione di un video intimo, che sarebbe finito nelle mani di Natasha Rey . La modella uruguayana ha dichiarato che il calciatore le avrebbe inviato messaggi compromettenti e per provarlo ha pubblicato per pochi minuti un video privato: “Non dico bugie e ho tutto il materiale. Non mandare video e foto, perché sono prove che possono distruggerti“. Dopo la denuncia di Icardi , è intervenuta anche China Suarez, attuale compagna dell'attaccante, che ha pubblicamente accusato Wanda di aver inviato un filmato piccante, ricevuto nel 2021 da Maurito, alla Rey. Una sorta di vendetta, insomma. Ma la Nara non è della stessa idea: "Non sanno più di cosa accusarmi. Lascia che lo dimostri, non ho mandato niente" , ha rivelato la soubrette al giornalista Angel de Brito.

Le parole di China Suarez contro Wanda Nara

"Cosa posso dirvi di quella clip? Che è una brutta questione e che è un filmato che il mio compagno ha inviato nel 2021 alla sua ex moglie. Non so come quella clip sia finita nella mani di altre persone che l’hanno diffusa, ci sono già avvocati e persone che si stanno occupando di capirne di più. Cosa penso? Che è un reato diffondere video privati di questo genere", ha spiegato China Suarez ai giornalisti che l'hanno raggiunta in aeroporto, dove ha preso un volo per raggiungere Icardi a Istanbul. E quando le è stato chiesto di commentare le affermazioni di Wanda Nara secondo cui la stava copiando in tutto e per tutto, dal look allo stile di vita, l'attrice ha semplicemente sorriso e ha scelto di non rispondere. Infine ha rimarcato: "Io e Mauro siamo molto felici insieme".