Dall'Argentina: "La figlia di Icardi e Wanda Nara vuole cambiare cognome"

Continua il momento no di Mauro Icardi . A quanto pare il rapporto con le sue figlie, Francesca e Isabella , nate dal lungo rapporto con Wanda Nara , sarebbe degenerato. "L'avvocato Mattera del Ministero della Tutela Pubblica continua a monitorare il rapporto tra le sue figlie e Mauro Icardi e possiamo segnalare che al momento tale rapporto è stato interrotto", ha spifferato la reporter Laura Ubfal. "Prima è stata la figlia più piccola (Isabella) a decidere di non parlare più con il padre, poi la più grande (Francesca) che si rifiuta di avere ulteriori comunicazioni con il calciatore". Ha rivelato che Francesca ha addirittura detto di non voler più usare il cognome "Icardi" . Questo perché soffre per il fatto di vedere che suo padre vive con i figli di China Suarez che, per amore, non ha esitato a trasferirsi in Turchia. "Non riesce a perdonargli di non essere stato presente alla sua festa di compleanno a gennaio", ha rivelato Ubfal.

Cresce la tensione tra Icardi e le figlie

La giornalista ha inoltre assicurato che le minorenni, di loro spontanea volontà, avrebbero deciso di oscurare i dati di contatto del padre, accessibili solo a loro e alla signora Mattera. A questo proposito, Wanda Nara, che si trova in Italia, avrebbe anticipato il suo viaggio di rientro a Buenos Aires per stare con le figlie. "Non voglio più parlare con papà. Non mi piace quello che fa. Sono stata l'unica a parlargli, perché i miei fratelli non gli parlano, e nemmeno Isi, e lui si comporta così", avrebbe dichiarato Francesca Icardi. Queste parole lasciano intuire che l'allontanamento non riguarda solo Francesca e Isabella ma anche i figli che Wanda ha avuto da Maxi Lopez, che fino a poco tempo fa aveva mantenuto uno stretto rapporto con Icardi visto che sono cresciuti con lui. L'ultima volta che Icardi ha trascorso del tempo con le figlie è stato lo scorso giugno e tutto sembrava procedere per il meglio. Cosa è cambiato ora? A detta dell'altra esperta in materia Karina Iavicoli, gran parte della responsabilità di questa triste vicenda sarebbe da attribuire a Wanda.

Tutta colpa di Wanda Nara?

"Wanda ha impedito a Mauro di avere contatti con le figlie... tranne videochiamate e telefonate. Per ora non c'è altra opzione e gli avvocati di Icardi stanno valutando di intentare una causa per aver ostacolato il rapporto tra il padre e le figlie" - ha dichiarato la cronista , fornendo un'altra versione della vicenda - "Le informazioni che ho, e che sono già state pubblicate, dicono che le ragazze vogliono abbandonare il loro cognome. A questo proposito, mi è stato detto che è Wanda a tenere questi colloqui con loro, influenzandole affinché almeno la più grande abbandoni il suo cognome". Per ora nessuna replica da parte della Nara, però qualche tempo fa lo stesso Icardi aveva menzionato l'influenza negativa dell'ex moglie sulle sue figlie, di cui ha provato a chiedere l'affidamento esclusivo senza però avere successo.