Wanda Nara e il nuovo fidanzato Martin Migueles, arriva il gesto di Maxi Lopez

Maxi Lopez è tornato in Argentina e, intercettato da alcuni giornalisti all'aeroporto, ha parlato della nuova relazione di Wanda Nara . Da qualche settimana la soubrette e imprenditrice sta frequentando Martin Migueles. Una novità importante dopo la burrascosa separazione da Mauro Icardi e la storia tira e molla con L-Gante . "Le sue relazioni sono le sue relazioni, e io non mi intrometto nelle sue relazioni; non mi interessa. Può fare quello che vuole", ha dichiarato l'ex calciatore davanti alla telecamere del programma tv Puro Show. Lopez ha inoltre sottolineato che il suo rapporto con l'ex moglie sta attraversando una fase di stabilità: "Il mio rapporto con Wanda è perfetto. Ci sono stati molti anni turbolenti e voglio che rimanga così più di ogni altra cosa per i bambini. È stato un duro lavoro, durato molti anni; la cosa più importante è che stia bene". Nessun commento sulle presunte incomprensioni dovute a MasterChef Celebrity , il programma che vedrà prossimamente impegnati i due ex coniugi. Maxi, tra l'altro, ha avuto modo di conoscere già Martin: galeotto è stato un barbecue organizzato a casa di Wanda, dove erano presenti anche suo padre Andres e sua sorella Zaira. E Lopez sembra approvare questa nuova liaison sebbene preferisca non intromettersi troppo.

Chi è Martin Migueles, il nuovo fidanzato di Wanda Nara

Per ora sono poche le informazioni riguardo la vita privata di Martin Migueles. Soprannominato El Tano, secondo la giornalista Yanina Latorre si tratta di "un imprenditore che fatto soldi vendendo cellulari e ha lavorato per un po' alla dogana". Pare che per diverso tempo abbia poi lavorato nel settore immobiliare. Riguardo alle passate relazioni amorose dell'uomo, la report ha spifferato: "Ha diverse ex mogli. Con la prima ha una figlia adulta, che è l'unica che più o meno riconosce e vede. Ma con una donna di qualche anno fa, nel 2020, ha avuto un altro figlio che non ha mai incontrato, di nome León". Pochi de Gossipeame ha aggiunto che il piccolo sarebbe il frutto di una relazione con un insegnante, e che "quando lei gli ha detto di essere incinta, lui l'ha cacciata di casa per vie legali. Ha dovuto fare un test del DNA perché non voleva riconoscerlo. Il test ha dato esito corretto: era suo figlio. Ha dovuto dargli il cognome, ma non ha alcun contatto con lui".

Dove e quando Wanda Nara ha conosciuto Martin Migueles

Wanda Nara ha conosciuto Martin Migueles un paio di mesi fa. Sono vicini di casa: entrambi vivono a Nordelta, il principale complesso immobiliare del distretto di Tigre, a pochi chilometri da Buenos Aires. Una zona esclusiva e lussuosa, dove Wanda ha trovato la propria dimensione dopo oltre un decennio trascorso in Europa. Col tempo, complice anche i frequenti incontri in palestra, il rapporto tra Wanda e Martin si sarebbe rafforzato e diventato sempre più profondo. I due sarebbero stati avvistati insieme anche in vacanza in Uruguay. In Argentina Migueles è ormai definito a tutti gli effetti fidanzato della Nara anche se l'ex moglie di Icardi non mai confermato la notizia. Ma neppure smentito: se son rose fioriranno.