Wanda Nara e il nuovo fidanzato Martin, Maxi Lopez conferma: "È un bravo ragazzo"  

Maxi Lopez ha aggiornato tutti sulla vita privata di Wanda Nara . Da settimane in Argentina si vocifera della nuova frequentazione della soubrette, quella con Martin Migueles . La diretta interessata non l'ha ancora ufficializzata ma a farlo al posto suo ci ha pensato l'ex marito. In un'intervista con LAM, Maxi ha sorpreso tutti con la sua reazione inaspettata quando gli hanno chiesto di Martin. "Come ti è sembrato Martín Migueles?", gli ha domandato un giornalista. Seppur sorpreso Lopez ha risposto: "Chi? Oh, sì, sono davvero pessimo con i nomi, scusa". Poi ha rivelato: "L'altro giorno abbiamo fatto un barbecue a casa sua . Ha cucinato, ci ha aperto la porta, è un tipo simpatico, un bravo ragazzo ".

Chi è Martin Migueles, il nuovo fidanzato di Wanda Nara

Per ora sono poche le informazioni riguardo la vita privata di Martin Migueles. Soprannominato El Tano, secondo la giornalista Yanina Latorre si tratta di "un imprenditore che fatto soldi vendendo cellulari e ha lavorato per un po' alla dogana". Pare che per diverso tempo abbia poi lavorato nel settore immobiliare. Riguardo alle passate relazioni amorose dell'uomo, la report ha spifferato: "Ha diverse ex mogli. Con la prima ha una figlia adulta, che è l'unica che più o meno riconosce e vede. Ma con una donna di qualche anno fa, nel 2020, ha avuto un altro figlio che non ha mai incontrato, di nome León". Pochi de Gossipeame ha aggiunto che il piccolo sarebbe il frutto di una relazione con un insegnante, e che "quando lei gli ha detto di essere incinta, lui l'ha cacciata di casa per vie legali. Ha dovuto fare un test del DNA perché non voleva riconoscerlo. Il test ha dato esito corretto: era suo figlio. Ha dovuto dargli il cognome, ma non ha alcun contatto con lui".

Wanda Nara e il rapporto ritrovato con Maxi Lopez

Tornando a Maxi Lopez, l'ex calciatore si è detto felice del rapporto ritrovato con Wanda Nara. "Voglio che le cose vadano bene come stanno ora, così che anche i bambini stiano bene, e credo sia la cosa più importante", ha rimarcato l'ex giocatore. "Wanda deve stare bene, perché ci sono molte cose che succedono nella sua vita, quindi deve stare bene. - ha sottolineato a proposito dei problemi di salute della Nara - Da quello che vedo, si sta divertendo, ed è questo che conta, perché i bambini, se vedono una mamma felice e sana, sono felici anche loro". A quanto pare la diagnosi di leucemia di Wanda Nara è stata fondamentale per il loro legame. "Ho viaggiato ed ero qui con lei e i bambini. Non l'ho scoperto in tv come lei. Mi hanno chiamato. Vivevo ancora a Londra, ed erano tra le quattro e le cinque del mattino. Mi hanno chiamato perché il medico che la stava curando era un mio amico. Così mi sono organizzato, ho preso un volo e sono arrivato subito", ha ricordato Maxi Lopez.