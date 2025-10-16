Wanda Nara: "Icardi non vuole darmi le mie borse Birkin". E svela il motivo

Non c'è pace tra Wanda Nara e Mauro Icardi . C'è ancora tensione, e parecchia, tra i due ex coniugi. I due si stanno scontrando su due fronti. Da un lato hanno chiesto il divorzio in Italia, dall'altro stanno lottando nei tribunali argentini per il mantenimento delle figlie. Icardi sta anche cercando di riportare le due bambine in Turchia, dove vive da qualche anno per via del suo contratto con il Galatasaray. "Mauro ha un'intera mia collezione di Birkin, sei borse e un sacco di altre cose. Immagino che le abbia messe in qualche scatolone", ha spiegato Wanda nel programma Olga a proposito degli effetti personali che ha a Istanbul e che ha chiesto al suo ex compagno di restituire in più di un'occasione. "Gliel'ho chiesto in mille modi e la sua risposta è che tornerò. Lui sta lottando affinché io e le mie figlie torniamo in Turchia". Tra le varie borse c'è anche la Birkin più costosa al mondo , dal valore di 90mila euro e realizzata in pelle di coccodrillo: un regalo che Icardi ha fatto qualche tempo fa a Wanda.

Le ultime novità sulla separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi

Wanda Nara non ha alcuna intenzione di tornare a vivere in Turchia: ha ammesso apertamente di non trovarsi bene a Istanbul. "Le mie figlie non vivranno con l'amante di Mauro", ha precisato riferendosi a China Suarez, attuale fidanzata di Icardi. A lei Wanda attribuisce la colpa della fine del suo matrimonio con il giocatore: l'attrice argentina e l'attaccante hanno avuto una tresca a Parigi nell'autunno del 2021. La Nara ha provato a perdonare ma poi ha preferito rompere con Maurito. "Il mio avvocato dice di no e i suoi avvocati dicono di sì... spero non gli stiano chiedendo soldi per qualcosa che non accadrà", ha detto Wanda aggiornando tutti sulla guerra legale con l'ex marito e sicura di non perdere la custodia delle piccole Francesca e Isabella. "Sta reclamando qualcosa che il 90% degli avvocati ti dice che non accadrà. Mi sembra uno spreco di denaro, lo spenderei per l'istruzione delle mie figlie", ha aggiunto.

Wanda Nara e Mauro Icardi non si parlano più

In seguito alle varie denunce dell'ultimo anno, Wanda Nara e Mauro Icardi non si rivolgono più la parola. Comunicano solo tramite i rispettivi legali. "Gli ho imposto una restrizione, quindi non può più scrivermi o avere alcun contatto con me. A volte, però, sono dovuta intervenire in alcune videochiamate con le ragazze a causa di situazioni specifiche , ma non ho un rapporto".