Wanda Nara allo stadio con la borsa più costosa al mondo

Wanda Nara sempre stilosa, anche quando è allo stadio per supportare Mauro Icardi e il Galatasaray. Di recente l'imprenditrice e conduttrice argentina si è mostrata con un look sportivo, completato con una borsa di lusso. Non una qualsiasi bensì una delle più costose al mondo, ovvero la Birkin di Hermès. Wanda ha diversi modelli di questo brand nella sua collezione e in Turchia ha sfoggiato quello nero, in pelle di coccodrillo, dal valore di 90mila euro.