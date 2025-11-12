Wanda Nara insieme a Johnny Depp, Icardi furioso. Il gesto del calciatore contro l'attore

Wanda Nara continua a far chiacchierare e, soprattutto, a far arrabbiare Mauro Icardi . La soubrette ha condiviso sui social una foto con Johnny Depp . Sì, proprio il divo di Hollywood e tanto è bastato a scatenare il web e soprattutto la furia di Maurito. Il calciatore, che proprio in questi giorni è tornato in Argentina, non ha preso bene l'incontro tra Wanda e Depp e per questo ha deciso di smettere di seguire Johnny su Instagram . Un gesto importante perché l'attore è sempre stato un modello di riferimento per Icardi, soprattutto dopo la sua vittoria legale contro Amber Heard. Più volte Icardi ha condiviso sui social scatti di Depp, menzionandolo e utilizzando anche l'intelligenza artificiale per creare dei selfie insieme. Un vero e proprio mito per lui, almeno fino ad oggi.

Perché Wanda Nara e Johnny Depp erano insieme

L'incontro tra Wanda Nara e Johnny Depp è stato del tutto casuale: è avvenuto in occasione della visita dell'attore in Argentina per presentare il suo film Modì-Tre giorni sulle ali della follia. L'attore ha registrato l'intervista negli stessi studi dove Wanda conduce MasterChef Celebrity e così la Nara ne ha approfittato per scattare una foto insieme. "Johnny Depp, grazie per le tue gentili parole", ha scritto l'imprenditrice sui social, scatenando un'ondata di commenti e reazioni che hanno reso il post virale. La reazione di Icardi è stata immediata. L'attaccante del Galatasaray, che fino a quel momento seguiva Depp sui social media, ha deciso di non seguirlo più su Instagram. Questo gesto è stato interpretato come un segno di rabbia per l'inaspettata vicinanza tra l'ex moglie e l'attore.

Johnny Depp era diventato - a sua insaputa - una figura simbolica per Icardi nel tormentato divorzio da Wanda Nara. Tutto per via della sua vittoria contro l'ex moglie Amber Heard. Il giocatore ha ripetutamente utilizzato l'immagine dell'attore come emblema della propria battaglia legale. In diverse occasioni, Icardi ha condiviso foto di Depp sui suoi account social durante il processo per diffamazione contro Heard, accompagnate dalla frase "Tic Tac", che alludevano all'attesa di un esito favorevole proprio come è accaduto in passato a Johnny. Una scelta che rifletteva l'identificazione di Icardi con la narrazione di superamento delle avversità e di pubblica rivendicazione che circondava l'attore americano.

Icardi rivede le figlie dopo cinque mesi

Johnny Depp a parte, Mauro Icardi si è ricongiunto in questi giorni con le figlie Francesca e Isabella. Non vedeva le bambine da cinque mesi. Lo sportivo è andato a prenderle a scuola e ha poi trascorso con loro un intero pomeriggio.