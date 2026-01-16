Dall'Argentina: "Wanda Nara nei guai, 94 multe e un debito multimilionario"

"Wanda Nara ha accumulato 94 multe stradali e un debito multimilionario"

Secondo quanto spiegato nel programma, l’informazione è emersa da una semplice verifica nei sistemi ufficiali: inserendo il documento d’identità di Wanda Nara nel database delle multe della città e della provincia di Buenos Aires, si è scoperto il conteggio definitivo. "Sembra che sul suo documento risultino 94 multe per un totale di poco più di 16 milioni di pesos", ha spiegato Santiago Sposato. Il collegamento con l'ex moglie di Maxi Lopez e Mauro Icardi sarebbe stato confermato dal verbale ufficiale: "La proprietaria delle auto è Wanda Nara", è stato precisato in studio, scatenando immediatamente commenti e polemiche. Il giornalista ha inoltre spifferato che non si è trattato di un singolo incidente isolato né di un singolo veicolo coinvolto. "Tutte le violazioni sono state commesse con tre veicoli diversi", ha sottolineato, rafforzando l'idea di un comportamento ripetuto nel tempo. Un altro elemento che ha attirato l’attenzione riguarda il comportamento pubblico della showgirl. Secondo Sposato, nelle ultime settimane Wanda Nara non guiderebbe più personalmente, apparendo quasi sempre sul sedile del passeggero. Questo dettaglio non è passato inosservato e ha alimentato ulteriori speculazioni.

Le ultime notizie su Wanda Nara tra lavoro e amore

Negli ultimi giorni sono circolate anche voci secondo cui Wanda Nara non sarebbe più apparsa in televisione, dopo la conclusione della stagione di MasterChef Celebrity. A detta di alcuni rumor, Telefe avrebbe deciso di non rinnovarle il contratto. La presentatrice, tuttavia, ha chiarito la sua posizione sui social media, manifestando anche il suo disappunto verso la stampa: "È così difficile chiedere alle fonti? Grazie, baci", ha scritto sul suo account X. Nella stessa comunicazione, Wanda ha confermato di aver già firmato un nuovo accordo con il canale e che sarà in onda sul piccolo schermo argentino per almeno altri tre anni. E l'amore? Sarebbe già giunta al termine la relazione con Martin Migueles, l'uomo al suo fianco negli ultimi mesi. Il motivo della rottura sarebbe riconducibile a un tradimento.