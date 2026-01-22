Icardi furioso: "Wanda Nara mitomane, mi ha rubato milioni di euro. Mai più parte della mia famiglia"

La guerra tra Wanda Nara e Mauro Icardi è ancora aperta. Di recente la soubrette argentina ha accennato ad una ripresa dei contatti con l'ex marito. Poi si è lasciata andare al trend del momento, quello di condividere foto del 2016. All'epoca era ancora felicemente sposata con il calciatore: "Saremo sempre una famiglia" , ha assicurato. Ospite di un programma tv ha poi affermato: "Quando possiamo cerchiamo di parlare. Gli dico quello che penso. Sento che col tempo succederà quello che è successo con Maxi". La replica di Icardi, però, è stata immediata e durissima. Con un lungo sfogo pubblico, il giocatore del Galatasaray ha smentito radicalmente la versione dell’ex moglie, attaccandola frontalmente sui social: "Le dichiarazioni di questa donna sono false. È sorprendente che si continui a credere a una persona mitomane , non per quello che dico io, ma per ciò che dimostrano le sue stesse azioni".

Icardi contro Wanda Nara, il nuovo sfogo del calciatore

Icardi ha elencato in una storia di Instagram una serie di accuse pesantissime, che vanno dalle presunte denunce per violenza di genere - definite false - all’esclusione dalle sue abitazioni e all’allontanamento forzato dalle figlie. "Ha chiesto alla giustizia che non potessi vedere né avere alcun legame con le mie figlie per sei mesi", ha scritto, aggiungendo che Wanda Nara non avrebbe rispettato decisioni giudiziarie e avrebbe trattenuto le bambine per ore "per capriccio personale". Nel lungo messaggio, il calciatore ha accusato l’ex moglie anche di aver insultato pubblicamente e privatamente altri minori, ovvero i tre figli della compagna China Suarez, di aver tentato di manipolare psicologicamente le figlie e di aver orchestrato azioni contro di lui e la sua attuale compagna. Non sono mancati riferimenti a presunte denunce strumentali, accuse gravissime di abuso e persino a un danno economico: "Mi ha rubato sette milioni di euro, fatto ormai di dominio pubblico".

Icardi chiude le porte all'ex moglie Wanda Nara

La conclusione è stata una linea netta, senza spiragli: "Che sia assolutamente chiaro: questa persona nella mia vita è solo la madre delle mie figlie. Non sarà mai e poi mai parte della mia famiglia".