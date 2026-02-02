Wanda Nara mostra la sua nuova (enorme) cabina armadio e il regalo di Maxi Lopez non passa inosservato

Wanda Nara ha condiviso altre immagini della sua nuova casa in Argentina . Tra gli spazi più rappresentativi spicca la cabina armadio , concepita come un vero e proprio ambiente a sé: essenziale nel design, dominata da legno chiaro e marmo, è organizzata con mensole illuminate che ospitano borse e accessori di grandi maison internazionali - da Hermès a Chanel, passando per Louis Vuitton e Dior - disposti con ordine per dimensione e cromia.

La cabina armadio di Wanda Nara in Argentina

Per Wanda Nara le borse non sono semplici accessori, ma una presenza centrale nella vita quotidiana. Al punto da dedicare loro un ambiente esclusivo della casa, pensato per esporle e conservarle come in una boutique privata. Nulla è lasciato al caso: le borse sono disposte una ad una in modo ordinato e simmetrico, seguendo una precisa palette cromatica. I modelli neri occupano la parte centrale, quelli marroni e beige trovano spazio in alto, mentre le varianti più vivaci - dalle stampe Hello Kitty alle tonalità rosa e rosse - sono collocate in basso, tutte facilmente accessibili. A rendere l’ambiente ancora più scenografico contribuiscono le ampie finestre, che garantiscono abbondante luce naturale e un dialogo costante con l’esterno della proprietà. Un’area che rispecchia l’idea di una cabina armadio concepita non solo come spazio di servizio, ma come luogo di comfort e rappresentazione personale.

Wanda Nara e la maglia di Maxi Lopez al Barcellona

Accanto alla passione per la moda, trova spazio anche la memoria personale e familiare. Tra gli oggetti più significativi nella cabina armadio di Wanda Nara, spicca la maglia del Barcellona regalata da Maxi Lopez prima del loro matrimonio nel 2008, quando l’attaccante argentino militava nel club catalano. Un cimelio incorniciato e conservato con cura, a testimonianza non solo di una storia sentimentale, ma anche del percorso calcistico del padre di Valentino, Constantino e Benedicto. Non è l’unico ricordo sportivo presente nella casa. Wanda ha mostrato anche una maglia del São Paulo FC ricevuta in dono da Kaká, simbolo degli esordi e della carriera di uno dei centrocampisti più rappresentativi della sua generazione. Entrambe le maglie fanno dunque parte della "casa dei sogni" della Nara, anche se non è stato ancora svelato dove saranno collocate in modo definitivo.