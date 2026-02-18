Icardi rifiuta di versare due milioni a Wanda Nara e il divorzio salta

Il procedimento di divorzio in Italia tra Mauro Icardi e Wanda Nara ha subito un nuovo rallentamento. I tempi si stanno allungando ulteriormente e una nuova udienza è stata fissata per il prossimo 25 marzo, come spifferato dalla stessa soubrette ai media argentini.

Perché Icardi e Wanda Nara ancora non divorziano

Il giudice aveva proposto un accordo finanziario di due milioni di euro necessario per finalizzare la separazione. Ma Mauro Icardi si è rifiutato di pagare la somma, e il procedimento è stato così rinviato al 25 marzo, allungando i tempi del divorzio. Ad oggi, dunque, Icardi e Wanda risultano ancora sposati. "Il giudice gli ha ordinato di pagarmi due milioni di euro nell'accordo di divorzio, e lui ha rifiutato", ha raccontato la Nara alla tv argentina. Secondo la sua versione dei fatti, il calciatore starebbe usando tattiche dilatorie per evitare di adempiere ai suoi obblighi legali. "Mi chiede di essere sua socia in tutto, e il giudice gli ha detto che non ho obblighi. Non c'è modo che il divorzio vada a buon fine senza il pagamento", ha affermato con fermezza.

Icardi è ancora innamorato di Wanda Nara?

Fonti vicine a Maurito sostengono che non sia disposto a pagare una cifra così elevata mentre secondo altri l'attaccante sarebbe ancora innamorato di Wanda Nara. Per molti il quesito è semplice: se Mauro è così desideroso di sposare China Suarez perché non deposita i soldi e chiude questo capitolo una volta per tutte? C'è chi sospetta che, in fondo, il suo amore per Wanda sia ancora piuttosto forte. O, almeno, che non sia così ansioso di divorziare come fa credere sui social. Una teoria diventata ancora più forte dopo la presunta - e chiacchieratissima - telefonata di un Icardi ubriaco che implorava Wanda di tornare dopo una festa in Turchia. Per il momento nessun commento è arrivato da parte dello sportivo.