Quando eravamo re: l'anno meraviglioso dell'Inter del Triplete

Sono i giorni dell’Inter: lo scudetto sempre più vicino, la finale di Coppa Italia da giocare, ma anche, volendo essere cattivi, le voci sui presunti aiuti arbitrali, tutti da dimostrare. Restando al campo, i nerazzurri hanno la possibilità di fare il bis tra campionato e Coppa Italia dopo sedici anni, dalla fantastica avventura del 2009/2010 passata alla storia come la stagione del Triplete (unica società italiana a riuscirci) perché insieme ai due titoli nazionali l’Inter conquistò la Champions League per la terza volta nella sua storia. Il bel libro di Giuseppe Sansonna ricostruisce proprio l’impresa di quella squadra, partendo dai padri fondatori, il presidente Massimo Moratti - degno erede del padre Angelo, creatore della “Grande Inter” degli Anni Sessanta - e l’allenatore Josè Mourinho, che riuscì a restituire ai nerazzurri quella vocazione ai trionfi europei smarrita negli anni più recenti. La sontuosa campagna acquisti, con gli arrivi tra gli altri dei vari Eto’o, Snejider, Milito (autore della doppietta al Bayern nella finale europea di Madrid), Lucio, Thiago Motta, la cavalcata in campionato - a partire da quel clamoroso 4-0 nel derby della seconda giornata - gli ostacoli della campagna in Europa, dalla difficoltosa vittoria di Kiev all’ormai celebre partita difensiva nella semifinale di Barcellona, a guardia del 3-1 dell’andata. Curiosità, aneddoti, gol leggendari, azzeccati richiami allo squadrone (Facchetti, Mazzola, Suarez, Corso…) che vinceva in bianco e nero: Sansonna ci regala il ritratto di una compagine imbattibile, che ha segnato l’ultima vera stagione trionfale del calcio italiano. Perché da quel 2010 abbiamo portato a casa a livello di club solo un trofeo, quella Conference League vinta quattro anni fa dalla Roma, con in panchina ancora un certo Mourinho. Ma questa, purtroppo per noi, è un’altra storia.