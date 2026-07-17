Quando la Juventus tornò sul tetto d'Europa

«La Juventus, con la sua storia fatta di trionfi e cicatrici, di corse contro il tempo e di silenzi che urlano più di mille cori, incarna perfettamente lo spirito che ho respirato tra le brande e i fucili, tra le albe grigie e i rientri in ritardo. È la capacità di soffrire, di adattarsi, di non arrendersi mai, nemmeno quando tutto intorno sembra sbriciolarsi…». Davvero un’idea originale e azzeccata, quella di Andrea Novelli, bravissimo a ripercorrere su binari paralleli la stagione europea che condusse la Juventus alla conquista della sua seconda e più autentica Champions League (essendo stata funestata la prima dalla tragedia dell’Heysel) e il periodo di servizio militare, «due esperienze uniche e irripetibili», accomunate però da molte cose da ricordare. E così le sveglie sempre troppo anticipate, l’addestramento, il cibo immangiabile, la Guardia d’Onore al Quirinale, si sovrappongono e si intersecano al cammino costellato di successi dello squadrone allenato da Marcello Lippi e dove cominciava a imporsi un certo Alessandro Del Piero, curiosamente anche lui impegnato in quei mesi nel periodo di leva. Impreziosito dai bellissimi disegni che replicano tutte le azioni dei gol delle partite della Juve di quella Champions League, con la prefazione appassionata di Darwin Pastorin e la postfazione di Michelangelo Rampulla, che spiega bene la forza interiore del gruppo juventino, il libro si chiude con il trionfo bianconero all’Olimpico sull’Ajax (con l’appendice dedicata alla successiva vittoria nella Coppa Intercontinentale e ai profili dei protagonisti) mentre Novelli sente, probabilmente a sorpresa, che il servizio militare lo ha reso per certi versi migliore. «Calcio e vita, in fondo, si somigliano più di quanto ci piaccia ammettere… perché alla fine, che tu indossi una divisa mimetica o una maglia bianconera, ciò che conta è solo questo: la voglia di lottare. Sempre. Fino alla fine».