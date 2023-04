Ronaldo e lo smalto alle unghie dei piedi: il post è virale

RIAD (ARABIA SAUDITA) - Fa discutere la storia Instagram pubblicata da Cristiano Ronaldo sul suo profilo ufficiale. Una foto ritrae infatti il fuoriclasse portoghese, in fase di assoluto relax, all'interno di una sauna. Il dettaglio che però non è passato inosservato ai fan ha a che fare con i piedi del giocatore classe 1985. Si nota infatti uno smalto di colore scuro, tendente al nero, sulle unghie dell'asso portoghese. Ma qual è il motivo per cui Ronaldo utilizza uno smalto? Le critiche impazzano ma c'è una precisa ragione dietro quella scelta.