Articoli sportivi: gli italiani preferiscono fare acquisti online

Secondo una ricerca condotta dal portale di risparmio Topnegozi.it, 1 ordine su 4 si svolge online e il 32% dei consumatori preferisce comprare articoli sportivi attraverso i numerosi e-commerce disponibili in rete. Dopo un primo rallentamento dei consumi dovuto alla pandemia, (-15,8%) il settore degli acquisti online ha vissuto una fase di intenso sviluppo con una previsione di fatturato di oltre 6,3% miliardi di euro entro la fine del 2023. Questo incremento ha interessato in particolar modo il mercato dell’abbigliamento e delle calzature per lo sport. È cresciuta la propensione all’acquisto online di articoli sportivi al punto tale che ci si aspetta che internet diventerà presto anche da noi il canale maggiormente usato dai consumatori.

L’attenzione al benessere fisico spinge gli acquisti nel segmento sportswear

Recenti studi sul comportamento d’acquisto dei consumatori hanno rilevato una particolare attenzione per il wellness, il fitness e l’abbigliamento comodo e funzionale, dovuto al consolidamento dello smart working e al nuovo trend dell’athleisure, dove l’abbigliamento sportivo viene associato sia alla funzionalità che allo stile e alle ultime tendenze. Inoltre, il confine tra lo sport e il tempo libero appare sempre più labile e gli italiani sembrano aver acquisito, reduci dalla pandemia, una maggiore consapevolezza dell’importanza della salute, dello stare bene e del fitness. Complici di tutto ciò, la crescente voglia di benessere, il desiderio di intraprendere una vita sana, attiva e un nuovo culto della bellezza e della forma fisica, tutti fattori che incidono positivamente sulle vendite. Vien da chiedersi, però, come mai gli italiani prediligono proprio gli e-commerce per acquistare prodotti per lo sport. Le ragioni di questa scelta sono innumerevoli e le esamineremo una ad una nel corso di questo approfondimento.

Articoli sportivi: la convenienza passa per il web

Cataloghi assortiti e qualità dei prodotti I consumatori amano acquistare online in primis per la possibilità di trovare articoli interessanti e di elevata qualità, il tutto con estrema facilità. I cataloghi online sono molto assortiti ed è quindi possibile orientarsi tra i più disparati modelli di prodotti e marche pensati per ogni disciplina sportiva, dal calcio al tennis, al running e fino al nuoto. Impostando semplici e comodi filtri puoi trovare in pochi step l’outfit che ti garantirà il comfort più assoluto e performance sportive incredibili.

L’esperienza di acquisto online simula quella nel negozio

Ciascun prodotto presenta tutte le informazioni utili per completare una transazione con consapevolezza: una descrizione accurata con tutti i dettagli del caso, modalità di consegna e restituzione, qualora si voglia successivamente effettuare un reso, e in alcuni casi le recensioni di chi ha acquistato prima. Le fotografie di prodotti in 3D, inclusi i giri a 360° ed esperienze di realtà aumentata, consentono di visionare i prodotti a tutto tondo o addirittura di provarli virtualmente. Alcuni e-commerce inseriscono anche video illustrativi delle caratteristiche del prodotto, il che è particolarmente vantaggioso quando si ha necessità di acquistare un abbigliamento specifico per rendere al meglio durante l’attività fisica.

Possibilità di confrontare prezzi e sconti

Online i prezzi sono davvero concorrenziali e i siti aggiornano con frequenza le loro promozioni. È possibile trovare la migliore offerta del momento per ogni categoria di prodotto confrontando i prezzi di migliaia di articoli disponibili. Alcuni siti possiedono anche una sezione outlet con sconti davvero significativi.

Migliaia di rivenditori a portata di clic

Le lunghe file fuori ai negozi sono soltanto un brutto ricordo perché grazie ad una semplice ricerca su Google si viene indirizzati velocemente sui siti web di tutti i rivenditori. I più importanti marketplace prevedono anche tempi di consegna rapidi e in alcuni casi la consegna in un solo giorno lavorativo a casa come nel caso di Amazon.

Sicurezza delle transazioni

Nel momento in cui ci si rivolge a siti autorevoli si può essere certi di effettuare transazioni all’insegna della massima sicurezza. Oggi i protocolli sono diventati più stringenti, ma per andare sul sicuro consigliamo di raccogliere più informazioni possibili. Per esempio, accertati che il sito abbia un protocollo di sicurezza https e che il pagamento prima di essere processato venga gestito mediante un gateway di pagamento di un circuito di credito o bancario riconosciuto (Acerbe, Nei, PayPal ecc.).

Gli italiani usano i codici sconto per l’acquisto online di articoli per lo sport

Di pari passo con la crescita degli acquisti online, è cresciuto il numero dei consumatori che sceglie di fare shopping online con l’ausilio di un coupon per ottenere un extra risparmio. I coupon o codici sconto sono una delle strategie di marketing utilizzate da produttori e rivenditori online, che ricalcano per grandi linee i coupon sconto cartacei che prima si utilizzavano nei negozi fisici. A dispetto di quanto possano pensare i più scettici, la loro convenienza è indiscutibile perché permettono di acquistare ciò che si desidera risparmiando in modo significativo.