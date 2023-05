Noemi tifosa per Totti in look griffatissimo: i dettagli

ROMA - Dopo aver assistito al match degli Internazionali Fabian Morozsán e lo spanolo Carlos Alcaraz, Francesco Totti è pronto a sfidare Jannik Sinner in un'inedita sfida di Padel. L'ex capitano della Roma può contare sul supporto fuori dal campo della sua nuova compagna, Noemi Bocchi, che per l'occasione si è presentata con un look da urlo.