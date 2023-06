Maria Arreghini, la nuova Diletta Leotta che ha già conquistato gli inglesi

Maria Arreghini è la nuova Diletta Leotta? L'ex Miss San Colombano si sta facendo sempre più spazio sul web e il The Sun ha addirittura dedicato un articolo alla procace conduttrice. Il tabloid inglese non ha esitato a definirla una vera e propria bomba sexy, che ha già ammaliato quasi 600mila follower, che non si perdono neppure uno scatto in costume o mentre è intenta a realizzare qualche intervista.