Canouan: l'isola dove scappano i ricchi e famosi

L'isola caraibica di Canouan è diventata la meta preferita dalle celebrità. Un luogo dove rilassarsi lontano da occhi indiscreti, famoso per la sua tranquillità e per le migliori spiagge al mondo. Canouan è un'isola del Mar dei Caraibi, nell'arcipelago delle Grenadine. Fa parte dello Stato di Saint Vincent e Grenadine e si trova a sud dell'isola capitale dell'arcipelago, Saint Vincent. Negli ultimi anni si sono recate qui qui diverse star come Leonardo DiCaprio, Robert Downey Jr, George Clooney con la moglie Amal, il Principe Harry con Meghan Markle e anche la "nostra" Caterina Balivo, che l'ha scelta come meta delle sue vacanze primaverili con tutta la famiglia.

Canouan, meta esclusiva per ricchi e famosi

Canouan è una location esclusiva e ancora lontana dal turismo di massa. Il suo aeroporto riceve solo jet privati mentre il porto è progettato per ormeggiare esclusivamente yacht di lusso. L'isola, con una superficie di 7, 6 km quadrati, ospita principalmente strutture ricettive a cinque stelle. E i prezzi non sono di certo accessibili ai comuni cittadini: ad esempio una notte in uno degli alberghi del posto costa circa mille euro. Un prezzo che può salire vertiginosamente nel caso del rinomato Mandarin Oriental, dove si può soggiornare in villette private alla cifra di ottomila euro a notte. Canouan è nota come "l'isola delle tartarughe" e vanta dei fondali marini unici. È perfetta per le immersioni in apnea e per percorsi alla scoperta della natura più selvaggia. Rigorosamente ad un prezzo proibitivo.