Cos'è Hyrox, lo sport per tutti che rivoluziona il mondo del fitness

Il mondo dello sport e del fitness si evolve continuamente e un grande successo in tutto il mondo sta riscontrando Hyrox, nuovo format che ha già debuttato in Italia nel 2023 a RImini e capace di unire competizione e accessibilità, aggregazione e spirito di squadra.

Che cos'è Hyrox

Hyrox è infatti un approccio innovativo al fitness che combina corsa e movimenti naturali in un'unica competizione indoor per tutti. Persone da tutto il mondo che competono in questo format di gara da anni, creando classifiche internazionali dei circuiti del Fitness Racing.

Hyrox, la competizione

La competizione di Hyrox consiste in una gara a circuito composta da 8 stazioni di movimenti naturali, intervallate da 1 km di corsa ciascuna. Endurance di medio livello, circa un’ora e mezza di percorso con 8 categorie, 10 fasce d’età, nessun massimo temporale di durata, nessuna fase di qualificazione. Ognuno potrà così terminare la propria gara secondo il mantra di “our sport is Hyrox”. A livello mondiale oltre 40 le gare organizzate, con i campionati del mondo in programma a Nizza dal 7 al 9 Giugno.

Hyrox in Italia e Infront

Nato in Germania, Hyrox si è diffuso in Spagna, Francia, Scandinavia, Polonia e Paesi Baltici, Nord America, Medio Oriente, Asia. Infront, che ha acquisito il 51% della società, punta a rafforzarne la presenza in Italia dove ha debuttato nel 2023. Anche quest'anno è prevista la tappa di 'RiminiWellness' che si svolgerà l'1 e il 2 Giugno (il biglietto nominale Hyrox garantirà l'ingresso alla fiera, una delle più importanti del settore) dopo il successo dell'evento di Torino di sabato 3 Febbraio che ha registrato un secondo e incredibile SOLD OUT, con 4.500 atlete e atleti in gara provenienti da 24 nazioni.