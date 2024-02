Hyrox, grande successo per la tappa di Torino con 4500 atleti in gara e 15mila spettatori

Milano, 5 febbraio 2024 - Dopo il successo della gara di Milano con 2.500 partecipanti, HYROX Torino ha registrato un secondo e incredibile SOLD OUT, con 4.500 atlete e atleti in gara provenienti da 24 nazioni , che si sono dati appuntamento il 3 febbraio all’Oval Lingotto. Una giornata esplosiva - caratterizzata dalle straordinarie e uniche good vibes degli eventi HYROX – e all’insegna della performance, della condivisione e del divertimento. Una giornata resa ancor più straordinaria dai 15.000 spettatori che hanno potuto tifare per i propri amici e familiari, accedendo all’Oval Lingotto in maniera gratuita.

Nella location torinese era presente, inoltre, un fan village caratterizzato dai servizi dedicati agli atleti (la Gym Zone nella quale erano presenti le palestre affiliate e la recovery zone) e agli spettatori (l’area food & l’intrattenimento degli MC insieme alla consolle DJ). Presenti anche i partner dell’evento, i quali hanno offerto opportunità e attivazioni pensate per partecipanti e spettatori.

Stefano Deantoni, Marketing Director Infront Italy: “La gara di Torino conferma il trend positivo dallo sbarco di HYROX in Italia, avvenuto con successo grazie all’impegno di Infront - proprietaria del brand insieme ad Upsolut Sports - nella gestione degli aspetti organizzativi, produttivi, commerciali e marketing della disciplina. In meno di 9 mesi, Infatti, HYROX ha registrato una crescita costante con 3 gare in progressiva crescita di partecipazione di atleti, spettatori e coinvolgimento degli sponsor. A queste pietre miliari, si aggiunge, inoltre, il consolidamento e la capillarità su tutto il territorio che conta oggi oltre 100 palestre affiliate”.

Camilla Massa, Atleta & Ambassador HYROX: “La gara di Torino conferma come l’organizzazione degli eventi HYROX non abbia eguali nel contesto delle competizioni di fitness, rappresentando senz’altro il format più all’avanguardia e di maggiore successo. Dal punto di vista di un atleta, è fantastico poter godere di un tifo incredibile, in questa tappa esaltato dalla presenza di nuove tribune per gli spettatori, e sentire la vicinanza della community che si sta sviluppando, offline e sui social media, attorno a questa disciplina”.

Andrea De Beni, co-fondatore di Bionic People, associazione sportiva dilettantistica composta da persone con diverse tipologie di disabilità che ha l’obiettivo educare i giovani a comunicare e comprendere realmente la disabilità, ha partecipato con altri 3 atleti alla staffetta e racconta così la sua esperienza: “La partecipazione di Bionic People ad HYROX Turin porta con sé un messaggio di inclusione nativa: il format HYROX, infatti, nasce per permettere a chiunque di vivere l'esperienza sportiva nella sua completezza e non necessita di azioni a sostegno dell'adattamento. Questo rispecchia esattamente il cambio di passo che le persone con disabilità cercano nel quotidiano: passare dal momento storico in cui si costruivano spazi e momenti dedicati in cui la persona con una limitazione potesse esprimere sé stessa (il concetto di "cassa prioritaria del supermercato", per fare un esempio: necessaria e inutile allo stesso tempo) a quegli spazi e momenti che permettono veramente a chiunque di poter performare, vivere, essere sé stessi. Lo sport è essenzialmente un linguaggio e HYROX può rappresentare un'occasione unica per trasmettere questi valori: attraverso un momento in cui la persona con disabilità non è vista in un contesto a sé ma è inserita, inglobata, fagocitata dall'evento. Questa "spersonalizzazione", apparentemente negativa, fa invece emergere elementi quali il divertimento, la community, lo sforzo fisico... Guarda caso gli stessi elementi che contraddistinguono la prestazione di tutte le altre 5.000 persone presenti. In un mondo che è passato troppo in fretta dal concetto di ‘poverino’ a quello di ‘supereroe’, abbiamo bisogno di momenti veri, in cui semplicemente le persone possono essere sé stesse e non patire l'esistenza di limiti o far finta di non averne”.

Risultati HYROX Torino

Durante l’intera giornata si sono alternate le gare delle diverse categorie, con lo stesso format pensato sia per amatori, sia per gli atleti professionisti, che combina 8km di corsa con 8 allenamenti funzionali. A vincere nella gara Pro Men è stato l’italiano Eugenio Bianchi, con il tempo di 1:03:05, ex atleta di sci di fondo con 7 titoli mondiali nell’ambito FIS e tra i più forti atleti OCR al mondo. Nella gara Pro Women ha vinto invece la britannica Danielle Crewe, con il tempo di 1:13:15.

Un ringraziamento speciale va a sponsor e partner: Puma, MyProtein, Redbull, Concept2, Reale Mutua, Velites, Omegor, Cryovis, Nuncas, Guna, Hotel Plaza Torino, Compex, Las Bravas e al media partner Corriere dello Sport che, con il loro supporto, hanno reso ancor più memorabile l’evento HYROX Torino. Un ringraziamento speciale, inoltre, al Comune di Torino e a Lingotto Fiere.

Prossima tappa HYROX Rimini – 1 & 2 giugno 2024

Ora, dopo Torino, HYROX è già pronta per la seconda tappa italiana della stagione 23/24: HYROX Rimini. L’evento si svolgerà l’1 ed il 2 giugno 2024, in occasione della fiera del fitness RiminiWellness. È possibile iscriversi sul sito hyroxitaly.com, al prezzo migliore possibile, fino al price jump del 26 febbraio.

Gli atleti e le atlete partecipanti ad HYROX Rimini potranno accedere gratuitamente a RiminiWellness con il proprio biglietto di gara, per tutti i 4 giorni della fiera. Gli amici e i parenti dei partecipanti in gara potranno godere di un’offerta dedicata, che garantirà una scontistica sul prezzo del biglietto, per tutti i 4 giorni di fiera, pari a 35 Euro anziché 58 Euro. Maggiori dettagli saranno annunciati sui canali ufficiali HYROX a partire dal 1° marzo 2024.

Oltre alle giornate di gara, HYROX sarà già presente a RiminiWellness il 31 maggio, con un programma di coinvolgimento e avvicinamento ad HYROX per I visitatori, gli appassionati di fitness e gli atleti, che sarà annunciato prossimamente.

HYROX Rimini rappresenta, inoltre, l’ultima chance per qualificarsi ai prossimi Campionati Mondiali HYROX, che si svolgeranno a Nizza dal 7 al 9 giugno 2024.

Le palestre affiliate HYROX

Il programma di affiliazione palestre HYROX è una partnership costruita attorno al crescente desiderio dei membri di allenarsi con uno scopo, di far parte di una comunità forte e di divertirsi. Inoltre, fornisce alle palestre gli strumenti, i servizi e i vantaggi per aiutare a integrare HYROX nel loro programma in palestra e aiutare a far crescere il business attraverso la generazione di lead, la fidelizzazione dei membri e le promozioni dei partner HYROX. Più di 1.000 palestre in tutto il mondo sono partner HYROX (e oltre 100 in Italia).