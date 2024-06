“THE GLAMOUR HOTEL EVENT”, a Roma e Milano tutto il glamour dell’hôtellerie

Un successo riconfermato per uno degli appuntamenti dedicati ai top player dell’ospitalità, che anno dopo anno è cresciuto, e oggi si riconferma indiscusso ‘place to be’ con due edizioni annue, Milano e Roma.

Un salotto elitario per incontrare colleghi e amici con cui si condivide la stessa passione, per intrecciare nuove relazioni, valutare opportunità di business e assaporare con i cinque sensi tutte le sfumature del ‘bien vivre’.

Tante e diverse le figure e le professionalità del mondo dell’ospitalità di lusso che si sono riunite: proprietari di hotel indipendenti e di gruppi alberghieri, ceo o managing director di catene internazionali, immobiliaristi, general manager, responsabili di sviluppo di brand e acquisti, architetti, interior designer, advisor.

In un’atmosfera rilassata e ‘easy chic’, sorrisi, chiacchiere, grandi idee, progetti, musica, buon cibo, tempo da condividere.

Un luogo privilegiato dove confrontarsi e discutere di nuove aperture e sviluppo. Milano e Roma allineano sempre di più la loro offerta alberghiera di livello a standard internazionali e contribuiscono a rendere l’Italia una destinazione di forte appeal per turisti ‘high profile’ da tutto il mondo. Una cosa è certa, sui trend che definiscono le nuove declinazioni del lusso, sono tutti d’accordo: innovazione, sostenibilità, design e esperienze autentiche per gli ospiti.

Le location scelte per i due cocktail party rappresentano a pieno le due città: il VMaison Hotel di Milano, eclettico boutique hotel nel cuore di Brera, e il Bulgari Hotel Roma, la nona gemma dell'esclusiva collezione di alberghi e resort di lusso della maison, per una serata all'insegna dell’ospitalità più raffinata. Affacciato su Piazza Augusto Imperatore, nel cuore del rione Campo Marzio, l’albergo rappresenta la sintesi perfetta tra il passato, con l'eredità dell’Impero Romano, e il presente, con il suo design iconico e contemporaneo.

Nella cornice suggestiva di un incantevole giardino nella città meneghina e dalla prospettiva impareggiabile della terrazza con vista mozzafiato sulla Capitale, il sofisticato aperitivo ha visto protagoniste le proposte stuzzicanti di Stendhal, storico nome della ristorazione milanese, con i famosi fiori di zucca ‘Stendhal’, caponata alla siciliana e mezze maniche alla norma con ricotta salata, mentre a Roma, in quello che può essere considerato uno dei Roof Top più eleganti ed esclusivi con vista mozzafiato sulla città eterna, a deliziare i palati sono stati il battuto di gamberi rossi, olio e limone, le mazzancolle fritte, i tubettoni con ragù di astice e la crostatina ai lamponi, accuratamente preparati dallo staff de La Terrazza, tutto accompagnato da vivaci bollicine di champagne Ruinard e dai signature cocktail ‘Bulgari’.

E se a Milano l’intrattenimento ha visto protagonista la voce suadente di Daniela Bessia, artista di fama internazionale, musicista, attrice, e personaggio televisivo, a Roma la coreografia della serata è stata affidata a BLUNOTTE , uno dei nomi più prestigiosi nell’ambito dell’entertainment che con i suoi raffinati artisti, ha saputo regalare agli ospiti un viaggio sensoriale avvolgente e vibrante con esibizioni live di danza e canto, alternate ad un DJ set.

A ROMA

Matilde Salvo, Vice President Sina Hotels e il figlio Francesco Salvo, Francesco Lazzarini, Owner, Omnia Hotels, Guglielmo Piperno, Owner Mascagni Hotels, Marina Toti, Fabrizio Pacini, Owner, Tridente Hotels Collection, Federico Ficcanterri, Owner Icon Collection. Vincenzo Falcone General Manager Bulgari Hotel Roma, Alessandro M. Cabella, Managing Director, Rome Cavalieri Waldorf Astoria, Hilton Area General Manager for Italy, Giacomo Battafarano, Managing Director Hotel de Russie Southern Italy e Francesco Roccato, General Manager Hotel de la Ville, Rocco Forte Hotels, Cattini Mirco, General Manager Hotel Eden, Ciro Verrocchi, Managing Director The Sense Experience Resort. Marc Lannoy, Complex General Manager The Westin Excelsior Rome | The St Regis Rome, Ferdinando Pane, General Manager, Sina Villa Medici Firenze, Autograph Collection, Giuseppe De Martino, General Manager, St. Regis Roma, Cristian W Roma, Antonello Cocco General Manager, Edition Giuseppe Marchese, Cluster General Manager, Ragosta Hotels Group, Daniele Carta, General Manager, Hotel Splendide Royal, Daniele Saladini, General Manager, Parco dei Principi Grand Hotel & Spa, Andrea Fiorentini, General Manager, Villa Agrippina, a Gran Melià Hotel, Luca Stragliotto Head of Operations / Room Mate Hotels, Giuseppe Falconieri, AG Group, Danilo Zucchetti, Corinthia Rome.

E ancora, Leonardo Stassi Head of Hospitality Coldwell Banker Commercial Italy, Marco Stoppelli, Rinascimento Valori, Cotzias Gilda e Giampaolo Ottazzi, Arsenale Hotels e Alessandro Lazzarini e Beatrice Lazzarini, owner di "4L Collection Hotels"

La regia è da sempre affidata a Monia Ronconi, founder e web editor di HOTELMYPASSION, il sito lifestyle dedicato agli hotel lover più esigenti e alla ricerca di raffinate esperienze.

Un momento reso possibile da sponsor d’eccellenza come Simmons , brand icona mondiale del bedding e Pedersoli Milano , Sambonet – Rosenthal , Grandimpianti Ali , Prima e Horo Divania .

Nomi che con la qualità dei loro prodotti e servizi garantiscono un soggiorno a ‘5 stelle’ per gli ospiti d’hotel.