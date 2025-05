Ha 80 anni ma ne dimostra 40, il miliardario Larry Ellison svela il suo segreto (per tutti)

Nella Silicon Valley e in altri centri del potere economico mondiale, sta prendendo forma una nuova ambizione tra i più ricchi: battere il tempo. È il caso di Larry Ellison, fondatore di Oracle (multinazionale attiva in servizi informatici), appena entrato a far parte della cerchia ristretta di miliardari che dedicano vere e proprie fortune alla ricerca e alla sperimentazione per sfidare l'invecchiamento e il passare del tempo. Classe 1944, Ellison sfoggia un aspetto che potrebbe confondere chiunque: poche rughe, pelle tonica, tutti i capelli sono ancora lì... La sua immagine riflette più quella di un quarantenne che di un ottantenne. L'ossessione di Ellison per la sfida alla mortalità non è una novità. Pare che il suo interesse per la longevità abbia avuto inizio decenni fa, alimentato da significative esperienze personali, come la morte per cancro della madre adottiva . "La morte non ha mai avuto senso per me", ha detto Ellison al suo biografo Mike Wilson. Questa messa in discussione della morte e dell'invecchiamento lo ha spinto a fare donazioni multimilionarie per sostenere la ricerca scientifica volta a comprendere meglio l'invecchiamento e i suoi effetti biologici. Ellison ha investito più di 350 milioni di dollari nella ricerca sulle malattie legate all'invecchiamento, diventando uno dei maggiori finanziatori del settore.

Lo stile di vita che mantiene Elison giovane

Uno degli elementi chiave dell'approccio di Ellison alla lotta contro l'invecchiamento è il suo stile di vita sano e disciplinato. Secondo i suoi colleghi e stretti collaboratori, Ellison segue una dieta rigorosa basata principalmente su pesce, verdure e tè verde. Inoltre è noto per trascorrere lunghe ore in palestra, il che è essenziale per mantenere il suo fisico in condizioni ottimali. L'esercizio fisico e un'alimentazione sana sono, a suo dire, elementi essenziali per mantenere la sua vitalità e la sua energia, caratteristiche che lo distinguono da molte altre persone della sua età. Ma il suo interesse per la longevità non si limita esclusivamente al suo benessere fisico. Ellison ha destinato una parte significativa della sua fortuna al sostegno dei progressi scientifici nel campo della biotecnologia. I suoi contributi includono sia investimenti diretti in startup biotecnologiche sia finanziamenti per la ricerca volta a rallentare, arrestare o addirittura invertire il processo di invecchiamento. Grazie a questi sforzi, Ellison è attivamente coinvolto nella creazione di una nuova era scientifica che potrebbe prolungare significativamente la vita umana, un argomento che ha catturato l'attenzione di molti nel mondo degli affari.

L'intelligenza artificiale come lotta all'invecchiamento

Uno degli aspetti più recenti della visione di longevità di Ellison è il suo impegno nei confronti dell'intelligenza artificiale. Il miliardario, insieme a Sam Altman di OpenAI , sta collaborando allo sviluppo di enormi data center in Texas che non solo memorizzeranno grandi quantità di informazioni, ma addestreranno anche modelli di intelligenza artificiale che potrebbero rivoluzionare la medicina. Secondo Ellison, l'intelligenza artificiale ha il potenziale per trasformare l'assistenza sanitaria, consentendo la diagnosi precoce delle malattie e lo sviluppo di trattamenti personalizzati che, a lungo termine, potrebbero aumentare l'aspettativa di vita e migliorare la salute generale. Il caso di Larry Ellison è solo uno dei tanti esempi di come le persone più ricche investano non solo in innovazioni tecnologiche e biotecnologiche per migliorare la loro qualità di vita ma anche per prolungarla .