In quali Paesi si trovano le donne più belle del mondo

La bellezza è sicuramente un argomento soggettivo ma uno studio condotto da Insider Monkey ha rivelato che, per migliaia di utenti, la Colombia è il Paese con le donne più belle del pianeta. La Colombia si è classificata al primo posto in classifica dopo aver ricevuto il maggior numero di voti in un sondaggio: i partecipanti hanno descritto le donne colombiane come donne con gli standard di bellezza più elevati al mondo, con caratteristiche come capelli sani, occhi esotici ed espressioni spiccatamente femminili . Tra le donne colombiane più famose ci sono Shakira, Sofia Vergara e Karol G. Il secondo posto è stato conquistato dalla Polonia. Le donne polacche sono state elogiate per i loro zigomi alti, le labbra carnose e la pelle chiara. Secondo gli intervistati, queste caratteristiche, unite a una genetica privilegiata e a un clima che favorisce determinate caratteristiche fisiche, le posizionano tra le più attraenti al mondo. La Grecia si è classificata al terzo posto. Oltre ai suoi paesaggi storici e naturali, molti hanno dichiarato di preferire la bellezza delle donne greche rispetto ai monumenti del Paese. Questo dimostra il grande impatto che l'aspetto femminile ha sulla percezione culturale della zona.

Gli altri Paesi dove ci sono le donne più belle

Al quarto posto si trova la Russia. La diversità etnica di questo vasto paese dà origine a una vasta gamma di tratti del viso, tra cui occhi azzurri, verdi, grigi e marroni, che contribuiscono a una bellezza considerata unica e sorprendente dagli elettori. Questa ricchezza di tratti variegati è stata una delle ragioni principali per cui le donne russe sono state incluse tra le più belle. La top 5 si chiude con la Repubblica Ceca, riconosciuta per la varietà di aspetti delle sue donne, che le distingue dal resto del mondo. La loro bellezza eterogenea è stata fondamentale per la loro inclusione nella lista. E l'Italia?

La posizione dell'Italia nella classifica delle donne più belle al mondo

L'Italia si è classificata al 13esimo posto, dietro Svezia (6), Islanda (7), Stati Uniti (8), Brasile (9), Giappone (10), Germania (11), Francia (12). "Il Paese si colloca al 13° posto della nostra classifica, poiché le sue donne non solo sono molto attraenti, ma vestono e indossano accessori che valorizzano la loro bellezza", spiega chi ha stilato la classifica. Seguono: Norvegia (14), Thailandia (15), Turchia (16), Corea del Sud (17), Spagna (18), Albania (19), Venezuela (20). Sebbene questa classifica non definisca la bellezza in termini assoluti, offre comunque un'interessante panoramica su come determinati standard siano percepiti in diverse culture e regioni. In questo caso, la Colombia si aggiudica il riconoscimento, evidenziando ancora una volta il suo impatto internazionale non solo nella musica, nella gastronomia e nella cultura, ma anche nella percezione della bellezza femminile.