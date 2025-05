Location compleanno Chanel Totti, Castello di Tor Crescenza: dove si trova e perché è famoso

Un evento da sogno. Così Chanel Totti ha sempre immaginato il suo 18esimo compleanno e per questo la scelta della location è ricaduta su un luogo caro alla sua famiglia: l'antico quanto maestoso Castello Tor di Crescenza . Situato a Roma , a pochi minuti da Corso Francia e da Ponte Milvio ed immerso in una tenuta verde alla sinistra di via Flaminia, alla quale è possibile accedere da Via dei Due Ponti 100: è il luogo ideale per eventi e cerimonie di prestigio. Qui, ad esempio, si è tenuto il ricevimento per il matrimonio di Totti e Ilary ma anche la festa per il quarantesimo compleanno del Capitano. All’interno del castello è possibile scoprire opere d’arte, affreschi, statue e fontane di grande valore storico e artistico. Il Castello di Tor Crescenza è una location esclusiva per eventi e cerimonie perfetta per ospitare meeting, cene di gala, colazioni di lavoro, ricevimenti privati e mostre. Nella tenuta sono presenti numerosi giardini, prati, boschi, fontane e giochi d’acqua e sono la scenografia ideale per ogni manifestazioni di alto livello. Può ospitare fino a 700 invitati. I prezzi? Secondo Matrimonio.com, si parte da un minimo di 8mila euro.

La storia del Castello di Tor Crescenza

Il Castello di Tor Crescenza è stato costruito nel 1100 dal Marchese Francesco Crescenzi, nel luogo in cui sorgeva un'antica torre di avvistamento. Successivamente è stato ingrandito per volere della famiglia, che aveva acquisito la proprietà dell'intero territorio. Nel corso del tempo, all'interno della struttura, sono state inserite opere d'arte, affreschi, statue e fontante dal grande valore storico e culturale. Secondo alcune fonti letterarie, moltissimi artisti della pittura hanno operato nel Castello, in particolare i discepoli di Giulio Romano, pittore del sedicesimo secolo, e gli appartenenti alla corrente degli Zuccari. Quella che oggi è una location per matrimoni, eventi e meeting è stata fonte di ispirazione di opere di pittori non solo italiani ma anche stranieri, fra Claude Lorrain, Nicolas Poussin e Jean Baptiste Corot: dunque, un luogo e un edificio ricchi di storia.

Il Castello di Tor Crescenza al cinema e in televisione

Il Castello di Tor Crecenza è stato e continua ad essere ancora oggi molto richiesto per riprese cinematografiche e televisive. Nel 1963 ha ospitato, ad esempio, il set del film di Totò Il monaco di Monza. Scelto poi da Fausto Brizzi per Poveri ma ricchissimi con Christian De Sica ed Enrico Brignano. E per le fiction Le tre rose di Eva e Non è stato mio figlio. Nel 2019 ha invece ospitato il set televisivo della trasmissione di Maria De Filippi Speciale Uomini e donne - La scelta. All'interno di questa dimora medievale hanno fatto infatti la loro scelta gli ex tronisti Teresa Langella, Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez. Ma il Castello di Tor Crescenza era molto amato anche da Silvio Berlusconi che nel 2010 aveva affittato l'aerea come residenza estiva. Da queste parti sono passati inoltre divi di Hollywood quali Leonardo DiCaprio e Charlize Theron. E pure Re Carlo d'Inghilterra che qualche anno fa, quando era ancora Principe del Galles, si innamorò delle rose bianche presenti in giardino.