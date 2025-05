Demi Moore, le 5 regole per avere un aspetto fantastico a 62 anni  

Passano gli anni ma Demi Moore continua ad incantare con il suo aspetto affascinante. Ma l'aspetto anti-età dell'attrice è il frutto di duro lavoro, dalle sanguisughe che le succhiano il sangue agli allenamenti con i reformer in famiglia: ecco tutto quello che fa questa mamma di tre figlie per tenere lontane le rughe e sembrare più giovane della sua età anagrafica.

1. Niente alcol

In passato Demi Moore ha parlato apertamente della sua lotta contro l'alcolismo e da allora è diventata astemia. Nella sua autobiografia, ha raccontato come l'alcol abbia distrutto il suo matrimonio con il secondo marito Ashton Kutcher, di 16 anni più giovane di lei. Demi è sobria dal 2012 e questo non ha avuto solo un impatto positivo sulla sua salute mentale, ma ha anche giovato alla sua pelle. L'alcol diminuisce la quantità di ormoni antidiuretici nel corpo, che mantengono la pelle idratata e aiutano il corpo a riassorbire l'acqua.

2. Trattamento con le sanguisughe

Demi, che non si tira indietro di fronte alle ultime tendenze in fatto di bellezza, ha in passato ammesso di essersi fatta succhiare il sangue dalle sanguisughe per migliorare la sua salute. Ha scoperto questo trattamento mentre era in Austria, come ha rivelato al Late Show con David Letterman. "Sono sempre stata alla ricerca di soluzioni all'avanguardia per ottimizzare la salute e la guarigione, così ero in Austria per una depurazione e parte del trattamento era la terapia delle sanguisughe", ha detto Demi. Ha spiegato che queste creature non erano creature della palude ma "sanguisughe mediche altamente addestrate". Demi si è fatta mettere delle sanguisughe sull'ombelico e in diverse altre zone, aggiungendo che preferiscono la pelle nuda e senza peli. Ha dunque rivelato che aiutano a disintossicare il sangue e alcuni studi hanno dimostrato che hanno anche proprietà antinfiammatorie che mantengono la pelle giovane.

3. Skincare

Demi Moore si occupa quotidianamente della sua pelle, con una skincare quotidiana. Non va mai a letto senza struccarsi: prima un buon detergente e poi utilizza creme idratanti e specifiche per il suo tipo di pelle.

4. Regolare esercizio fisico

Demi Moore pratica regolare esercizio fisico, ha più volte dichiarato che non può farne a meno. Lo sport l'aiuta a stare meglio fisicamente e mentalmente. Tra le sue discipline preferite: allenamento con i pesi, yoga e pilates reformer (che pratica con le tre figlie).

5. Niente cibi caldi

La sessantaduenne si mantiene in forma anche con una dieta rigorosa che prevede il consumo di cibi non cotti. Demi segue una dieta vegana crudista. Non mangia carne, pesce, latticini, uova o altri prodotti di origine animale. La sua dieta è prevalentemente composta da frutta, verdura, semi, noci, e olio extravergine di oliva. Questa tipo di regime alimentare è definito raw food perché si basa su alimenti crudi, cioè non sottoposti a cottura, per preservare il loro potenziale nutrizionale.