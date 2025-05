L'orologio speciale della sceicca del Qatar, solo 30 esemplari al mondo

Sappiamo tutti che il Qatar è uno dei paesi più ricchi. Lo stile di vita dei suoi abitanti è opulento e lussuoso, quindi non sorprende che le mogli dell'emiro Hamad bin Khalifa Al Thani, che ha governato fino al 2013, siano sempre impeccabili, indossando oggetti dal valore inestimabile e gioielli di alta gamma. Moza bint Nasser, madre dell'attuale emiro, nutre una vera passione per alcuni marchi, come i gioielli Cartier . Possiede una vasta collezione di pezzi della maison francese e questo mercoledì ha dimostrato ancora una volta il suo amore per il marchio indossando un orologio esclusivo di cui esistono solo trenta esemplari al mondo, tutti numerati.

L'orologio Cartier della sceicca del Qatar

L'orologio Cartier della sceicca del Qatar è una vera e propria opera d'arte e di ingegneria che fa parte della collezione Métiers d'Art. Presenta una cassa in platino, una corona tempestata di perle realizzate nello stesso metallo prezioso ed è decorato con zaffiri, smeraldi e onice, incastonati a mano, uno ad uno. Il cinturino dell'orologio, in pelle di coccodrillo blu navy, accentua l'eleganza del modello. Poiché appartiene a un'edizione limitata ed esclusiva, il suo valore è sconosciuto. E, come abbiamo detto, ne sono stati realizzati solo trenta esemplari numerati individualmente in tutto il mondo. Pertanto, solo la sceicca e gli altri ventinove fortunati proprietari ne conoscono il prezzo reale.

Un messaggio di eleganza e potenza

Questo nuovo orologio Cartier non solo riafferma il gusto squisito della sceicca Moza per l'alta gioielleria, ma consolida anche la sua posizione come una delle collezioniste più sofisticate al mondo. La scelta del modello Métiers d'art, con la sua complessa lavorazione artigianale, le pietre preziose selezionate e il design unico, dimostra che per lei ogni accessorio è molto più di un semplice accessorio: è una dichiarazione di eleganza, potenza e distinzione.

Chi è la sceicca del Qatar

Classe 1959, la sceicca del Qatar Moza bint Nasser al-Missned è la moglie dell'ex emiro Hamad bin Khalifa Al Thani e madre dell'attuale emiro Tamim bin Hamad Al Thani. È considerata una figura molto influente, sia per il suo ruolo pubblico nel Qatar che per il suo stile e la sua influenza nel mondo della moda. Al contrario di altre regine consorti del Medio Oriente, Mozah è attivamente coinvolta nella vita politica del proprio paese, tanto da essere al 79º posto nella classifica delle 100 donne più potenti, stilata dalla rivista Forbes.