L'isola greca con 70 spiagge che gli esperti consigliano di visitare prima che diventi troppo popolare

Condé Nast Traveller ha svelato le 34 isole da esplorare prima che diventino troppo popolari. In cima alla classifica c'è Milos . L'isola greca vanta una popolazione di 5mila abitanti. Nel 2019, uno degli anni più trafficati per l'isola, i dati hanno rivelato che oltre 952.000 persone l'hanno visitata in traghetto e altri 37.933 turisti sono arrivati ​​in aereo. Al contrario, Mykonos ha una popolazione di circa 10.000 abitanti e accoglie ogni anno oltre un milione di visitatori. Secondo gli esperti, Milos sta diventando sempre più popolare e il numero di turisti aumenta costantemente ogni anno. Anche le celebrità stanno scoprendo l'isola: nel 2021, Justin Bieber e sua moglie Hailey hanno trascorso le vacanze a Milos. Negli ultimi anni, Goldie Hawn, Kurt Russell e Jeff Bezos sono stati avvistati lì. Non c'è da stupirsi che Milos sia una meta popolare tra i viaggiatori: ha bellissime ville e vanta oltre 70 spiagge. Milos è stata inoltre descritta come un'isola estremamente instagrammabile ; alcuni dei posti migliori per fotografarla si trovano nei villaggi costieri di Klima e Mandrakia.

Cosa vedere a Milos

Le spiagge sono in cima alla lista delle cose da fare sull'isola e rientrano tra le prime 10 attrazioni su TripAdvisor. Ma l'isola offre di più: nel villaggio di Tripiti si trova anche un antico teatro romano. In marmo, è ben conservato e all'aperto, con vista sul Mar Egeo e sul porto del villaggio di Kilma. Ci sono anche le catacombe di Milos, che si dice siano tra le più importanti del mondo. Non è la prima volta che Milos attira l'attenzione: nel 2021 è stata definita la migliore isola del pianeta dalla rivista Travel + Leisure. La pubblicazione chiedeva ai lettori di valutare destinazioni insulari in tutto il mondo, per individuare la migliore. Milos si è aggiudicata il primo posto grazie alle sue "straordinarie taverne e decine di spiagge pittoresche".

Come arrivare a Milos dall'Italia

Quindi, se volete visitarla prima di ritrovarvi a fare la coda per scattare una foto su Instagram come succede a Santorini, fate un salto qui il prima possibile. Per raggiungere Milos dall'Italia, è necessario volare ad Atene, scendere al porto del Pireo, e proseguire sino a Milos via mare. In alta stagione su questa tratta ci sono sino a 5 corse tutti i giorni. In alternativa è possibile prendere un volo da Atene a Milos.