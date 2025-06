Il pericoloso errore che fai con il tuo cane in estate, parla un addestratore cinofilo  

In estate molte persone cercano dei modi per aiutare i propri cani a fronteggiare le alte temperature. È comune vedere diversi proprietari ricorrere a ventilatori, coperte bagnate, cubetti di ghiaccio o tubi d'acqua con le migliori intenzioni. Tuttavia, non tutte queste pratiche sono efficaci come pensiamo. Alcune possono persino essere controproducenti e peggiorare il benessere degli animali anziché alleviarlo. Alan Peiró, un rinomato addestratore cinofilo con una vasta esperienza nella cura e nel comportamento degli animali, ha recentemente condiviso su TikTok un avvertimento molto importante da non trascurare. L'esperto ha spiegato perché bagnare la schiena di un cane non è mai una buona idea. Sebbene a prima vista possa sembrare un rimedio rinfrescante, Peiró ha rivelato che può essere dannoso, soprattutto in alcune razze con pelo folto o doppio. Quella che sembra una soluzione rapida può inconsapevolmente trasformarsi in un rischio per la salute del nostro amico a quattrozampe.

Perché non bisogna bagnare la schiena del cane in estate

Molti pensano che, se un cane ha caldo, versargli sopra dell'acqua sia il modo migliore per rinfrescarlo. In realtà questa pratica comune può avere l'effetto opposto. Secondo Peiró, l'acqua sulla parte superiore del corpo, soprattutto sul dorso, può rimanere intrappolata tra gli strati di pelo, creando una sorta di effetto serra. Quando il sole splende su questa zona umida, la temperatura aumenta ulteriormente, poiché il calore non riesce a dissiparsi correttamente e rimane intrappolato nell'umidità del pelo. Questo fenomeno è più pericoloso in razze come husky, pastori tedeschi e barboncini, la cui struttura del pelo è progettata per proteggere dal freddo, non dal caldo. Queste razze hanno un sottopelo che funge da isolante e che, nei climi caldi, richiede cure specifiche. Invece di raffreddare l'animale, bagnargli il dorso può surriscaldarlo ulteriormente. Secondo l'esperto la strategia migliore è sapere di cosa ha realmente bisogno ogni cane, in base alla razza, al tipo di pelo, al livello di attività e all'ambiente. Non tutti i cani sopportano il caldo allo stesso modo, né richiedono le stesse cure. È un errore applicare la stessa strategia a tutti i cani senza considerare le loro esigenze specifiche.

Come aiutare il cane quando fa troppo caldo

Uno dei modi più efficaci per aiutare il cane a contrastare l'eccessivo caldo è bagnargli la pancia e le zampe. Queste zone, essendo a contatto più diretto con le superfici fredde e avendo meno pelo, consentono una migliore dissipazione del calore. Inoltre, non trattengono l'umidità come la parte superiore del corpo, quindi il rischio di surriscaldamento è molto inferiore. Bagnare i cuscinetti, ad esempio, può essere molto utile, poiché i cani regolano parte della loro temperatura corporea attraverso di essi. Si può anche lasciare una ciotola di acqua fresca a portata di mano in ogni momento, o mettere un asciugamano umido sul pavimento dove l'animale può sdraiarsi. Oltre a bagnare le aree appropriate, è importante fornire sufficiente ombra, evitare passeggiate nelle ore più calde della giornata e non lasciare mai l'animale all'interno di un veicolo chiuso. Il colpo di calore nei cani è una grave emergenza veterinaria e può verificarsi in pochi minuti. I sintomi includono respiro affannoso eccessivo, gengive molto rosse o pallide, vomito, debolezza e persino perdita di coscienza.