Un veterinario spiega perché il tuo cane dovrebbe sempre dormire al buio

Molti proprietari di cani , per affetto o perché credono che li faccia sentire più sicuri, lasciano una luce accesa vicino al posto in cui dorme l'amico a quattrozampe. L'intenzione è quella di prevenire paure o disagi notturni. Ma questa abitudine potrebbe mettere a rischio la salute dell'animale. Il motivo per cui non si dovrebbe lasciare la luce accesa dove dorme un cane non ha nulla a che fare con il suo riposo o con i rumori esterni. Il problema è che la luce agisce come una calamita per un insetto responsabile di una delle malattie più gravi che possono colpire i cani: la leishmaniosi. Il veterinario Javier Guaita, in un video pubblicato su TikTok, ha spiegato che il responsabile della trasmissione di questa malattia non è, come molti credono, la comune zanzara, bensì un insetto diverso: il pappatacio . Assomiglia a una zanzara, ma appartiene a un'altra famiglia di insetti e ha un comportamento particolare che la rende pericolosa in presenza di luce.

Perché la luce rappresenta un pericolo per i cani quando dormono

Il pappatacio è il vero vettore della leishmania e la sua presenza non è sempre facilmente rilevabile. A differenza della zanzara, non necessita di zone umide per riprodursi. Predilige habitat con materiale organico in decomposizione: frutteti con frutta marcia sul terreno, zone in cui viene bruciata l'erba secca o anche cavità di alberi con detriti vegetali. Ma ciò che lo rende un rischio diretto di notte è la sua forte attrazione per la luce artificiale. Se un cane dorme vicino a una fonte di luce accesa, aumenta la probabilità che un pappatacio entri in contatto con essa e lo punga. Questo trasforma una semplice lampadina in un fattore di rischio inutile.

Il cane non ha bisogno di luce quando deve dormire

Un altro punto che Guaita chiarisce è che i cani, che spesso dormono anche sul cuscino del padrone, non hanno bisogno di luce durante la notte. Hanno una vista notturna altamente sviluppata, superiore a quella umana, quindi possono muoversi facilmente al buio. L'illuminazione non offre loro alcun vantaggio funzionale durante il riposo, ma li espone a pericoli evitabili. Pertanto, lasciare una luce accesa come se fosse un "anti-paura" non solo è inutile, ma anche controproducente dal punto di vista della salute.