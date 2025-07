Le 5 cose da fare quando si arriva in hotel: "La sicurezza prima di tutto"  

Una viaggiatrice esperta ha pubblicato una checklist di tutte le cose che i viaggiatori dovrebbero fare prima di sistemarsi in una camera d'albergo. Anche se si può essere tentati dal buttarsi a letto dopo una lunga giornata di viaggio o di correre a disfare i bagagli, c'è una cosa fondamentale che bisognerebbe fare prima di ogni altra cosa. Dimple Chudasama-Adams, travel expert di Birmingham, ha condiviso sui social un elenco di cose da fare per garantire un soggiorno in hotel sicuro e confortevole. "Qual è la prima cosa che fanno i viaggiatori esperti quando entrano in una camera d'albergo?", ha scritto Dimple. "Non ammirare il panorama. Non disfare le valigie. Prima di sistemarsi, controllano che non ci siano dettagli nascosti".